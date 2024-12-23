Почему символы новогоднего праздника в областном центре все еще без огней, глава города объяснил сегодня, 23 декабря, на аппаратном совещании. Сегодня же в 18.00 команда «Елочка, гори!» должна сработать.

Фото Олега ПАКА

Костанаю, по словам акима города Марата ЖУНДУБАЕВА, не повезло с подрядчиком из Алматы, который выиграл конкурс на установку и украшение центральной елки. Пришлось звать на подмогу костанайскую компанию, которая делала это раньше.

Сегодня одновременно с зажжением елки на площади перед областным акиматом должны замерцать огни на новогодних деревьях еще в трех районах города — около «Жастар сарайы», на бульваре «Жастар» и в микрорайоне «Аэропорт».

Сегодня, говорилось на совещании, должна быть завершена установка елки в мкрн-е «Кунай», огни на ней обещают зажечь завтра.

Костанайцы в соцсетях критиковали то, как украшена елка в центре, многие считают, что она не нарядная.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Замечания приняты, - сказал Жундубаев, - действительно, одежда елки — украшения, иллюминация — были приобретены в 2019 году и с тех пор не обновлялись. Для следующего новогоднего праздника заложим на эти цели в бюджете средства.