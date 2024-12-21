Новости

Токаев назначил нового министра национальной экономики

Диас СУЛЕЙМЕН

21 декабря 2024, 15:18 |  Государство

Им стал Серик Жумангарин. С февраля 2024 года он также является заместителем премьер-министра РК.

Фото с сайта Евразийской экономической комиссии

- Назначить Жумангарина Серика Макашевича Заместителем Премьер-Министра - Министром национальной экономики Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности, - говорится в указе президента.

Жумангарин сменил на посту министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, которого Токаев освободил от должности сегодня, 21 декабря. 

Серик Жумангарин родился в 1969 году в г. Актобе. Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Международную академию бизнеса.  В 2020-2022 гг. был председателем Агентства по защите и развитию конкуренции РК. В 2022-2023 гг. -  заместителем Премьер-Министра - министром торговли и интеграции РК.