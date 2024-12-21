В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на въезде в город 23-метровую копию Эйфелевой башни. По словам акима города Абая Ибраева, этот объект станет «новой визитной карточкой» Лисаковска. Вы согласны с акимом? Да. Это частные инвестиции, они могут строить что хотят.

Да. «Байтерек» уже прижился в городе, Эйфелева башня тоже приживется.

Нет. Эйфелева башня никак с нашей историей не связана, это дешевые понты.

Мне все равно. Пусть строят что хотят и где хотят.

