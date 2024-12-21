Министерство национальной экономики разместило на портале «Открытые НПА» проект поправок в Таможенный кодекс Казахстана. Нововведения затрагивают сферу электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Авторы телеграм-канала Политпросвет.kz обратились в МНЭ, где им сообщили,что на сегодняшний день товары, пересылаемые через международные почтовые отправления (включая покупки с зарубежных интернет-площадок), не учитываются в официальной торговой статистике. Они рассматриваются как товары для личного пользования и подлежат декларированию только в случае превышения беспошлинного лимита - 200 евро или 31 кг.

Между тем, по данным Бюро национальной статистики, в 2023 году доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли составила 12,7% (2,44 трлн тенге). В связи со значительным ростом объема товаров электронной торговли государство намерено ужесточить контроль.

В частности, планируется внести в законодательство следующие поправки:

Декларировать придется весь объем товаров электронной торговли независимо от стоимости и веса;

Будет введена специальная декларация для товаров электронной торговли, которую смогут заполнять как операторы торговых площадок, так и сами получатели;

Для посылок, превышающих беспошлинный порог, будет действовать импортная пошлина (предлагаемая ставка - 5%) и НДС согласно законодательству Казахстана.

По мнению инициаторов изменений, такие нововведения позволят сформировать полную статистику товаров, приобретаемых на зарубежных площадках, повысить прозрачность рынка электронной торговли и увеличить налоговые поступления в бюджет.



Проект поправок в Таможенный кодекс открыт для публичного обсуждения до 26 декабря 2024 года.