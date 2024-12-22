На рождественской ярмарке в городе Магдебурге в федеральной земле Саксония-Анхальт в пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей. Водитель задержан. По последним данным погибли пять человек, более 200 получили ранения. Почти 40 из них - тяжело. Об этом сообщил глава правительства земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW. Кадры из видео: x.com/UlaanSudar

Преступника задержали на месте. Нападавший проживал в Бернбурге, в 50 километрах от Магдебурга. Им оказался беженец из Саудовской Аравии 50-летний врач Талеб аль-Абдулмохсен. В 2006 году он переехал в Германию, где десять лет спустя запросил политическое убежище как атеист и критик ислама.

Хазелофф сказал, что есть подозрения, что наезд на толпу людей был преднамеренным. Оснований предполагать, что у нападавшего были сообщники, на данный момент нет, добавил он.

По словам старшего прокурора Хорста Хопенса, мужчина обвиняется в убийстве по пяти пунктам и в покушении на убийство по 205 пунктам, совмещенном с нанесением опасных телесных повреждений.

Прокурор также высказался о мотивах обвиняемого. Тот уверяет, что был недоволен "обращением с беженцами из Саудовской Аравии" в Германии, заявил Хопенс.

В субботу, 21 декабря, в Магдебург прибыли Канцлер Германии Олаф Шольц и министры.

- Нет более мирного и радостного места, чем рождественская ярмарка. Люди собираются за несколько дней до Рождества, чтобы побыть вместе, немного отдохнуть, выпить глинтвейна, съесть сосиску. Какое ужасное преступление - с такой жестокостью ранить и убить там столько людей! - сказал Шольц.

Он напомнил, что атака произошла "почти в годовщину" теракта на рождественском базаре на площади Брайтшайдплац в Берлине 19 декабря 2016 года.

Между тем, как сообщает Berliner Zeitung, Шольца и министров освистали на улице Магдебурга. Во время визита канцлера прошла акция протеста, демонстранты свистели и кричали "Проваливай!". Одна женщина обратилась к Шольцу с призывом: "Сделайте что-нибудь. Должно произойти еще что-то худшее?"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.