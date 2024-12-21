Генеральный директор ТОО «Евразия+ОРТ» (Телеканал «Первый канал «Евразия») Сергей Киселев покинул свой пост по собственному желаниюб сообщает Nur.kz. Как стало известно 20 декабря, Киселев решил покинуть пост по состоянию здоровья. На этой должности он трудился с 2007 года.

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Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, в начале 2015 года, в результате несчастного случая Киселев получил серьезную черепно-мозговую травму, потерял правый глаз и слух в правом ухе. Сейчас травмы почти десятилетней давности стали давать осложнения.

Исполняющим обязанности гендиректора Первого канала "Евразия" после ухода с поста Сергея Киселева стал Арман Кудайбергенов. Ранее Кудайбергенов Арман Билимович в течение 12 лет занимал пост заместителя генерального директора Первого канала "Евразия".