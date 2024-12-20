Инцидент произошел 12 декабря в поселке Тобол района Беимбета Майлина. Местный житель Э., согласно протоколу об административном правонарушении, управлял транспортным средством повторно в течение года после наложения административного взыскания. Ранее он был лишен права управления ТС. Дело по на днях рассмотрел районный суд.

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- Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вину признал и пояснил, что действительно ранее был лишен права управления транспортным средством и 12 декабря управлял трактором марки «ВАЗ 21074», так как необходимо было срочно поехать на работу. Готов сразу оплатить штраф, так как может потерять работу, - сообщает пресс-служба суда.

Постановлением суда Э. признали виновным и назначили ему штраф в размере 258 440 тенге.

Постановление еще не вступило в законную силу.