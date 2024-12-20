На главную должность управления физической культуры и спорта рассматривают кандидатуру известного казахстанского боксера Мерея Акшалова. Но окончательное решение примет специальная комиссия, созданная при Министерстве туризма и спорта РК. Об этом сообщил Telegram-канал "Дядя Ваня", не называя своих источников.

Редакция "Нашей Газеты" попросила прокомментировать публикацию пресс-службу акима Костанайской области. Там нашему изданию ответили очень кратко: "Эта информация официально не подтверждена."

Мерей Акшалов в 2008 году представлял нашу страну на Олимпийских играх в Пекине, пишет Telegram-канал. Спустя 5 лет выиграл золотые медали чемпионатов мира (Алматы) и Азии (Амман). На следующий сезон на пике карьеры вынужден был уйти из профессионального бокса из-за проблем со зрением. В апреле нынешнего года титулованный боец стал директором республиканской специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова в Астане.

Фото instagram.com/merey_akshalov