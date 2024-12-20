Уголовное дело в отношении главного тренера Костанайской области по шорт-треку Николая ФЕДОРЕНКО продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 19 декабря. И в это же день и закончили.

Федоренко обвинялся в том, что присваивал деньги, которые выделялись на поездки спортсменов на соревнования в разные города Казахстана. Некоторые спортсмены, которые значились в списках, давно закончили карьеру, другим тренер не выдавал суточные. Общая сумма хищений, согласно обвинению, составила 5 981 724 тенге. Эту сумму бюджетных средств Федоренко вовлек в незаконный оборот, положив на депозит и получил с них вознаграждение в размере 613 195 тенге. Итого общая сумма хищений вместе с незаконно полученным вознаграждением составила 6 594 919 тенге. Таков был изначальный обвинительный акт, выдвинутый прокуратурой против Федоренко.

Адвокат подсудимого сразу заявил, что эту сумму в размере более 6 млн тенге Федоренко полностью погасил. В связи с этим управление физической культуры и спорта Костанайской области, которое выступает в качестве потерпевшей стороны, отозвало свой гражданский иск.

А на одном из прошлых судебных заседаний прокуратура отказалась от части обвинения - по статье об отмывании денег и предъявила главному тренеру новое обвинение.

- Федоренко инкриминируется совершение преступления, предусмотренное статьям 189 ч. 3 и 218 ч. 1 УК РК. Согласно эпизоду по ст. 218 ч. 1 Федоренко в период с апреля 2022 года по май 2024 года незаконно присвоил и растратил 5 981 724 тенге, которые вовлек в незаконных оборот. Он положил эти деньги на депозит и его незаконное вознаграждение составило 613 195 тенге, - сообщил 11 декабря государственный обвинитель Марат ИГИЛИКОВ. - С октября 2022 года по январь 2024 года на банковскую карту Федоренко из управления физической культуры и спорта поступали денежные средства, предназначенные спортсменам по шорт-треку, которые необходимо было использовать в качестве затрат на питание и проживание, проезда. Но эти деньги он получал и зачислял на свой депозитный счет. При этом Федоренко обналичивал не всю сумму денежных средств, поступивших на банковский счет, часть денег осталась на счету. Таким образом невозможно сделать достоверный вывод о том, что Федоренко перечислял на депозитный счет банка именно похищенные денежные средства. При наличии объективных сомнений по статье о вовлечении денег в незаконный оборот полученных преступных путем обвинение считает, что эти факты достоверно не подтверждены. В этой связи частично отказывается от обвинения - по ст. 218 ч.1 УК РК.

В новом обвинительном акте, который прокурор предъявил Федоренко в тот же день, сумма ущерба снизилась в два с лишним раза - до 2 млн 493 тыс. тенге. Утром 19 декабря Николай Федоренко сообщил, что готов примириться с потерпевшей стороной - управлением физической культуры и спорта. Представитель этого ведомства был не против, так как тренер полностью погасил ущерб и даже в гораздо большем объеме.

- Я вынужденно признаю вину по ст. 189 - Хищение и растрата вверенного чужого имущества, хотя никакого хищения не было. Я тратил эти деньги на покупку инвентаря и оборудования, так как бюджет на это денег не выделял. Я хочу, чтоб суд быстрее закончился, потому что мне нужно везти ребят на соревнования. Жаль, что я столкнулся с завистью коллег, - сказал Николай Федоренко, когда подавал ходатайство о примирении.

Вечером 19 декабря судья Аанара ШАЙМУРУНОВА огласила постановление о примирении. Она сообщила, что уголовное дело в связи с примирением сторон прекращено.

- Прокуратура отказалась от обвинения Федоренко по статье об отмывании средств, и оставила только хищение, - пояснила судья. - Санкция этой статья позволяет сторонам примириться.

Судья также вынесла частное постановление в адрес департамента экономических расследований Костанайской области (ДЭР). Она сообщила, что в деле были допущены процессуальные нарушения.

Как позже сообщили адвокаты, теперь бюджет должен вернуть Николаю Федоренко деньги, так как он заплатил больше почти в два раза. Первоначальную сумму ущерба установили как раз сотрудники ДЭР, неправильно посчитав расходы и включив прибыль по депозиту.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ