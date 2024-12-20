Столичная "Астана" стала последним казахстанским клубом, который завершил выступление в сезоне еврокубков 2024/2025. Tengri Sport подсчитал, сколько денег принесла казахстанским командам вся еврокубковая компания.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Летом 2024 года еврокубковый сезон начали сразу четыре отечественные команды: чемпион страны "Ордабасы" стартовал с квалификации Лиги чемпионов, "Тобол" - с квалификации Лиги Европы, а "Актобе" и "Астана" - с квалификации Лиги конференций.

К началу осени представлять страну в еврокубках осталась только "Астана". "Ордабасы" вылетел в первом раунде квалификации Лиги чемпионов и третьем раунде квалификации Лиги конференций, "Тобол" закончил борьбу в первом раунде Лиги Европы и втором раунде Лиги конференций, а "Актобе" - в первом раунде Лиги конференций.

Сколько заработали казахстанские клубы

"Астана" - самый прибыльный клуб страны

Больше всего матчей в еврокубках сезона 2024/2025 провела "Астана". Столичная команда прошла трех соперников в квалификации, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью, а затем прошла шесть игр общего этапа, в которых была одна победа и две ничьи.

За выход в общий этап "Астана" гарантированно получила 3,17 миллиона евро плюс 400 тысяч евро за победу и по 133 тысячи евро за две ничьи. К тому же по регламенту команда, которая выиграла стыковые матчи Лиги конференций, должна получить по 175 тысяч евро за каждый проведенный раунд, а у "Астаны" их было три. В итоге столичный клуб заработал 4 миллиона 208 тысяч евро.

"Ордабасы" заработал более миллиона евро

Клуб из Шымкента на правах чемпионов Казахстана начинал свой путь с первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Если команда-чемпион не смогла дойти до группового этапа ни в одном из еврокубков, то гарантированно получает от УЕФА 260 тысяч евро. Плюс три раунда еврокубков - по 175 тысяч евро за каждый сыгранный раунд и бонус в размере 550 тысяч евро за выбывание в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Итоговая сумма заработка "Ордабасы" - 1 миллион 335 тысяч евро.

"Тобол" и "Актобе" вместе заработали меньше, чем "Ордабасы"

Клуб из Костаная провел два раунда в еврокубках - сначала был вылет в Лиге Европы, а затем и в Лиге конференций. Бонус за выбывание на этом этапе составляет 350 тысяч евро, а два проведенных раунда принесли "Тоболу" еще 350 тысяч.

"Актобе" вылетел уже в первом квалификационном раунде и получил бонус в 150 тысяч евро, плюсом к сумме за проведенный раунд, актюбинцы заработали 325 тысяч евро.

Общая сумма гонораров, которые завоевали команды из Казахстана, - 6 миллионов 568 тысяч евро, или 3 миллиарда 584 миллиона тенге.

Отметим, что в следующем сезоне еврокубков Казахстан вновь представят четыре команды: чемпион страны "Кайрат" начнет свой путь с квалификации Лиги чемпионов, "Актобе", как обладатель кубка, стартует в Лиге Европы, а "Астана" и "Ордабасы" вновь попробуют пробиться в Лигу конференций.