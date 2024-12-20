Казахстанские полицейские по всей стране проверят квартиры, в которых массово регистрируют людей. В случае выявления нарушений наказывать будут собственников жилья, передает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

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"Для выявления и пресечения фактов массовой регистрации граждан по одному адресу в департаменты полиции направлено указание проверить все адреса, имеющие признаки "резиновых" квартир, с целью снятия с регистрации фактически не проживающих лиц и привлечения к ответственности собственников жилья", – говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что законодательство предусматривает ответственность за проживание без регистрации по месту жительства. Сначала нарушителей лишь предупреждают, затем штрафуют.

"За допущение проживания лиц без регистрации собственникам жилья грозит штраф в размере 10 МРП, а при повторном нарушении в течение года – до 20 МРП. Полиция продолжает работу по выявлению граждан, проживающих без регистрации по месту жительства, а также объявлений, предлагающих услуги по регистрации за деньги", – отметили в ведомстве.