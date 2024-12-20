Премьер-министр Казахстана Олжас БЕКТЕНОВ сделал заявление по вопросу единого часового пояса, передает Tengrinews.kz.

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В рамках рабочей поездки в Костанайскую область премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил несколько промышленных предприятий, где провел встречи с руководством и коллективами. Одной из обсуждаемых тем стало предложение о введении единого часового пояса в стране.

В правительстве отмечают, что коллективы региона выразили поддержку этой инициативе. Премьер-министр в разговоре с жителями "обратил внимание на то, что научно доказано положительное влияние естественного времени на здоровье и благополучие граждан".

- Решение было принято на основе очень глубоких научных исследований, которые проводились не только в Казахстане, но и за рубежом. В 2017 году группа американских ученых была удостоена Нобелевской премии за исследование циркадных ритмов человека. И в этом исследовании ученые доказали, что для человека лучше всего и более полезно для здоровья, когда он живет в своем естественном времени, - заявил Олжас Бектенов.

По его словам, прогрессивные страны мира стремятся к переходу именно на естественный часовой пояс. Бектенов отметил, что для Казахстана естественный часовой пояс - UTC+5 (по которому сейчас живет страна).

- В свое время страна в директивном порядке была переведена в пояс, который не является естественным для нас. Сейчас, напротив, мы привели время в соответствие с солнечными циклами.Понимаю, что переход на единый часовой пояс кому-то может доставлять дискомфорт. Организм постепенно привыкает. Такое решение было принято. Если есть какие-то неудобства в регионах, нужно работать с инфраструктурой, освещением, организацией гибкого графика, что позволяет наше трудовое законодательство. Все эти вопросы будем далее решать, - добавил премьер-министр.

Напомним, что в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Спустя три месяца, 7 июня, петиция за отмену перевода времени собрала необходимые 50 тысяч подписей.

В августе Министерство торговли и интеграции озвучило окончательное решение по петиции о часовом поясе. Тогда министр Арман Шаккалиев заявил, что на основании обоснованных научных международных исследований о положительном эффекте стандартного поясного времени и при отсутствии подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье было принято решение отказать в удовлетворении петиции.