Депутаты Сената одобрили поправки в закон по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ. В соответствии с предлагаемыми новеллами в Казахстане смягчат наказание для наркокурьеров и закладчиков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как говорится в заключении Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, в целях дифференцирования наказания для организаторов наркобизнеса и тех, кто выполняет функции курьеров, в Уголовном кодексе предлагается смягчить ответственность для молодых людей, вовлеченных в преступную деятельность под влиянием легкомыслия, и сосредоточиться на борьбе с организаторами, увеличив сроки лишения свободы вплоть до пожизненного.

В статье 297 Уголовного кодекса изменены сроки за незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов: от 5 до 8 лет (ранее от 5 до 10 лет), от 6 до 10 лет (ранее от 6 до 12 лет) и от 7 до 12 лет (ранее от 10 до 15 лет) соответственно. Дополнительным наказанием, предусмотренным за перечисленные составы преступлений, выступает конфискация имущества, которая сохраняется во всех частях указанной статьи.

- Уголовный кодекс дополняется новой статьей 297-1, устанавливающей ответственность за незаконные изготовление, переработку, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. В новой статье 297-1 предлагается ввести более строгие меры уголовной ответственности для должностных лиц, совершивших преступление с использованием служебного положения, а равно незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов с установлением наказания в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы, - говорится в заключении.



В числе прочего закон предусматривает установление ответственности за незаконный оборот и производство сильнодействующих веществ внутри страны путем внесения дополнения в статью 301 Уголовного кодекса (сейчас преследуется только контрабанда).

Помимо этого, в закон "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" вносится поправка, предусматривающая полномочия органов внутренних дел по прекращению действия разрешений в сфере оборота гражданского и служебного оружия в случае совершения административных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 108-1, статей 109-1 и 440-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, в конце ноября депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров".