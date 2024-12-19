«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Галина КАТКОВА
Его основные параметры, разработанные исполнительной властью, были единогласно одобрены депутатами облмаслихата на сессии 17 декабря. Бюджет Костанайской области на будущий год составляет 606,1 млрд тенге.
Это на 6% больше, чем в текущем году. Соотношение составляющих такое: собственные доходы - 180 млрд тенге, субвенции из республиканского бюджета - 341 млрд тенге, еще 61 млрд - целевые трансферты из него же, оставшаяся сумма - ценные бумаги.
Более 300 млрд тенге из бюджета планируется направить на социальную сферу: образование, здравоохранение, соцобеспечение.
Финансирование образования за последние два года увеличилось на 20%, в будущем году составит 210 млрд тенге, или 35% бюджета.
На здравоохранение будет выделено 110 млрд тенге, что тоже больше финансирования текущего года. На модернизацию оборудования предусмотрено 4 млрд тенге.
Финансирование развития физкультуры и спорта выросло почти вполовину, на 47%, и составит 20 млрд тенге.
7 млрд тенге - на сферу культуры. Из них 189,9 млн тенге на ремонт и реставрацию исторического здания в Костанае - пассажа купцов Яушевых, в котором располагается областной историко-краеведческий музей.
Около 22 млрд тенге будет направлено на завершение строительства кредитного жилья и возведение новых домов с подведением инфраструктуры, в том числе в микрорайонах Астана и Байтерек Тобыла.
В работе сессии участвовал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, который прокомментировал некоторые направления бюджетных расходов. Отметил, например, что 5,7 млрд тенге пойдут на обеспечение бесплатным горячим питанием школьников 1-4 классов. В следующем году завершится строительство 25 медицинских учреждений, в том числе поликлиники в Костанайском районе.
- Хочу, чтобы вы обратили внимание, что на ремонт дорог местного и республиканского значения мы предусмотрели 93 млрд тенге, - сказал он, - для примера, в 2023 году расходы на это составляли 78 млрд тенге. То есть наращиваем постоянно. Было отремонтировано 1 200 км автодорог, более 70 подъездов к сельским населенными пунктам, проезжая часть на 301 улице в 108 населенных пунктах. А в будущем году расходы возрастут... Около 13 млрд тенге будет направлено на реализацию 30 проектов в сфере водоснабжения и водоотведения. Наша задача - к концу 2026 года обеспечить всех жителей сел качественной питьевой водой. Вы знаете, у нас большая программа по налаживанию освещения улиц. За два года ее действия количество улиц, где проведен свет, увеличилось в полтора раза. На будущий год выделяем 1,4 млрд тенге, чтобы обеспечить 100-процентное освещение улиц в населенных пунктах и закрыть этот вопрос.
Кадры из видеотрансляции
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