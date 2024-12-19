Его основные параметры, разработанные исполнительной властью, были единогласно одобрены депутатами облмаслихата на сессии 17 декабря. Бюджет Костанайской области на будущий год составляет 606,1 млрд тенге.

Это на 6% больше, чем в текущем году. Соотношение составляющих такое: собственные доходы - 180 млрд тенге, субвенции из республиканского бюджета - 341 млрд тенге, еще 61 млрд - целевые трансферты из него же, оставшаяся сумма - ценные бумаги.

Более 300 млрд тенге из бюджета планируется направить на социальную сферу: образование, здравоохранение, соцобеспечение.

Финансирование образования за последние два года увеличилось на 20%, в будущем году составит 210 млрд тенге, или 35% бюджета.

На здравоохранение будет выделено 110 млрд тенге, что тоже больше финансирования текущего года. На модернизацию оборудования предусмотрено 4 млрд тенге.

Финансирование развития физкультуры и спорта выросло почти вполовину, на 47%, и составит 20 млрд тенге.

7 млрд тенге - на сферу культуры. Из них 189,9 млн тенге на ремонт и реставрацию исторического здания в Костанае - пассажа купцов Яушевых, в котором располагается областной историко-краеведческий музей.

Около 22 млрд тенге будет направлено на завершение строительства кредитного жилья и возведение новых домов с подведением инфраструктуры, в том числе в микрорайонах Астана и Байтерек Тобыла.

В работе сессии участвовал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, который прокомментировал некоторые направления бюджетных расходов. Отметил, например, что 5,7 млрд тенге пойдут на обеспечение бесплатным горячим питанием школьников 1-4 классов. В следующем году завершится строительство 25 медицинских учреждений, в том числе поликлиники в Костанайском районе.

- Хочу, чтобы вы обратили внимание, что на ремонт дорог местного и республиканского значения мы предусмотрели 93 млрд тенге, - сказал он, - для примера, в 2023 году расходы на это составляли 78 млрд тенге. То есть наращиваем постоянно. Было отремонтировано 1 200 км автодорог, более 70 подъездов к сельским населенными пунктам, проезжая часть на 301 улице в 108 населенных пунктах. А в будущем году расходы возрастут... Около 13 млрд тенге будет направлено на реализацию 30 проектов в сфере водоснабжения и водоотведения. Наша задача - к концу 2026 года обеспечить всех жителей сел качественной питьевой водой. Вы знаете, у нас большая программа по налаживанию освещения улиц. За два года ее действия количество улиц, где проведен свет, увеличилось в полтора раза. На будущий год выделяем 1,4 млрд тенге, чтобы обеспечить 100-процентное освещение улиц в населенных пунктах и закрыть этот вопрос.

Кадры из видеотрансляции