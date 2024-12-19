Настоящий богатырь появился на свет в районной больнице. Малыш при рождении весил ровно пять килограммов. Чтобы помочь своему ребенку, мама согласилась на кесарево сечение, хотя изначально планировала естественные роды.

Операция прошла успешно, роженица чувствует себя хорошо. Мальчика назвали Андреем, сообщает Федоровская районная больница.

- Не думала, что будет такой крупненький малыш, - поделилась эмоциями мама богатыря, жительница села Банновка Валентина ЖОРОВА. - Во время беременности чувствовала себя хорошо, на последнем УЗИ вес ребенка показал 4 кг 250 г. Удивилась тогда, но не думала, что в итоге родится пятикилограммовый малыш. Вначале планировала родить самостоятельно, но с таким весом, конечно, решилась на кесарево сечение. Очень благодарна Анар Есенбековне Жумабаевой и Сыздыку Каирлыевичу Шугурмакову, которые успешно провели операцию. Огромное им спасибо за сыночка! Я очень счастлива!

Медицинский персонал больницы отмечает, что такой крупный младенец - редкость и в их родильном отделении появился впервые. Малыш и мама чувствуют себя хорошо.

Фото instagram.com/fedorovskaya_rb