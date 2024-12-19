Первой "Олимпийской надеждой" города стала Жания Бекмухамбетова (настольный теннис). Кроме неё, вечером 18 декабря в ДК "Мирас" наградили денежными сертификатами победителей в традиционных номинациях: лучших спортсменов, тренеров и деятелей спорта.





- Девочка стала второй ракеткой в мире в возрастной группе до 11 лет. Мы, наверное, увидим и олимпийскую призёрку в этом виде спорта, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, награждая Жанию.

ОН сообщил, что сертификат лауреатам в номинации "Лучший спортсмен" увеличен со 150 000 тенге до 400 000 тенге и "с каждым годом будет расти".

Помимо спортсменов, ежегодно чествуют и тех, кто внёс вклад в костанайский спорт, не участвуя в состязаниях. Среди них - спортивный журналист Асхат Нуртазин и заместитель директора ТОО "Добрый пекарь" Любовь Модина. Предприятие обеспечивало участников городских спортивных мероприятий своим "завтраком чемпионов".

Такие лауреаты получили по 150 000 тенге.

За победу в номинации "Лучший тренер" присуждается 250 000 тенге.

Полный список лауреатов

«За вклад в развитие физической культуры и спорта» «Лучший тренер» «Лучший спортсмен 2024 года» Наталья Нализко (директор Костанайского филиала ЧелГУ, предоставлявшего спортзал для спортивных мероприятий) Арман Кусаинов (греко-римская борьба) Тимур Оспанов (греко-римская борьба) Орынкуль Баяхметова (директор средней школы № 10, организовавшая множество спортивных мероприятий) Жанбулсын Дукеев (греко-римская борьба) Таир Амангельды (греко-римская борьба) Асхат Нуртазин (спортивный журналист) Андрей Брыляков (греко-римская борьба) Ноил Умаров (греко-римская борьба) Олег Вагнер (директор ТОО "Добрый пекарь", обеспечивавшего спортсменов "завтраком чемпионов") Сергей Сергеев (спортивная гимнастика) Илья Зайцев (спортивная гимнастика) Роза Шукманова (директор КСТК, в котором проводили спортивные мероприятия) Александр Плетнев (дзюдо) Самалай Ерғалиева (дзюдо) Юрий Гринёв (триатлон) Айым Назымова (тогызкумалак) Олег Комаров (гиревой спорт) Әділет Малдыбек (тогыскумалак) Сергей Корщиков (тяжёлая атлетика) Дмитрий Балацко (гиревой спорт) Батырхан Абильбеков (тогыскумалак) Адлан Мадаев (грэпплинг) Рамазан Кусаинов (грэпплинг) Максат Толенди (грэпплинг) Мурат Бермухамбетов (джиу-джитсу) Тұрсынай Қабыл (пауэрлифтинг) Дмитрий Царенко (пауэрлифтинг) Алмаш Нусерова (шахматы) Кымбат Нусерова (сурдо шахматы) Галина Алексеева (лёгкая атлетика) Айгуль Карина (сурдо лёгкая атлетика) Балжан Джумагазыева (шахматы)

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