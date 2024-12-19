"Олимпийская надежда" - Новую номинацию добавили в ежегодное чествование спортсменов Костаная
Диас СУЛЕЙМЕН
Первой "Олимпийской надеждой" города стала Жания Бекмухамбетова (настольный теннис). Кроме неё, вечером 18 декабря в ДК "Мирас" наградили денежными сертификатами победителей в традиционных номинациях: лучших спортсменов, тренеров и деятелей спорта.
- Девочка стала второй ракеткой в мире в возрастной группе до 11 лет. Мы, наверное, увидим и олимпийскую призёрку в этом виде спорта, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, награждая Жанию.
ОН сообщил, что сертификат лауреатам в номинации "Лучший спортсмен" увеличен со 150 000 тенге до 400 000 тенге и "с каждым годом будет расти".
Помимо спортсменов, ежегодно чествуют и тех, кто внёс вклад в костанайский спорт, не участвуя в состязаниях. Среди них - спортивный журналист Асхат Нуртазин и заместитель директора ТОО "Добрый пекарь" Любовь Модина. Предприятие обеспечивало участников городских спортивных мероприятий своим "завтраком чемпионов".
Такие лауреаты получили по 150 000 тенге.
За победу в номинации "Лучший тренер" присуждается 250 000 тенге.
Полный список лауреатов
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«За вклад в развитие физической культуры и спорта»
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«Лучший тренер»
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«Лучший спортсмен 2024 года»
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Наталья Нализко (директор Костанайского филиала ЧелГУ, предоставлявшего спортзал для спортивных мероприятий)
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Арман Кусаинов (греко-римская борьба)
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Тимур Оспанов (греко-римская борьба)
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Орынкуль Баяхметова (директор средней школы № 10, организовавшая множество спортивных мероприятий)
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Жанбулсын Дукеев (греко-римская борьба)
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Таир Амангельды (греко-римская борьба)
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Асхат Нуртазин (спортивный журналист)
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Андрей Брыляков (греко-римская борьба)
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Ноил Умаров (греко-римская борьба)
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Олег Вагнер (директор ТОО "Добрый пекарь", обеспечивавшего спортсменов "завтраком чемпионов")
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Сергей Сергеев (спортивная гимнастика)
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Илья Зайцев (спортивная гимнастика)
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Роза Шукманова (директор КСТК, в котором проводили спортивные мероприятия)
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Александр Плетнев (дзюдо)
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Самалай Ерғалиева (дзюдо)
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Юрий Гринёв (триатлон)
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Айым Назымова (тогызкумалак)
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Олег Комаров (гиревой спорт)
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Әділет Малдыбек (тогыскумалак)
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Сергей Корщиков (тяжёлая атлетика)
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Дмитрий Балацко (гиревой спорт)
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Батырхан Абильбеков (тогыскумалак)
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Адлан Мадаев (грэпплинг)
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Рамазан Кусаинов (грэпплинг)
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Максат Толенди (грэпплинг)
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Мурат Бермухамбетов (джиу-джитсу)
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Тұрсынай Қабыл (пауэрлифтинг)
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Дмитрий Царенко (пауэрлифтинг)
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Алмаш Нусерова (шахматы)
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Кымбат Нусерова (сурдо шахматы)
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Галина Алексеева (лёгкая атлетика)
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Айгуль Карина (сурдо лёгкая атлетика)
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Балжан Джумагазыева (шахматы)
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