Кто из акимов в Костанайской области получил выговоры и за что
19 декабря 2024, 11:38 | Государство
К каким выговорам и за что привлекались акимы в 2024 году? Корреспондент Tengrinews.kz узнал, кто из акимов получил дисциплинарные взыскания в текущем году.
Фото Олега ПАКА
В акимате Костанайской области сообщили, что в этом году получили выговор за ненадлежащее исполнение своих обязанностей восемь акимов районов и двух городов:
- Шота Оспанов - аким Джангельдинского района;
- Амантай Балгарин - аким Сарыкольского района;
- Руслан Катпаев - аким Денисовского района;
- Жансултан Таукенов - аким Аулиекольского района;
- Ерлан Жаулыбаев - аким Камыстинского района;
- Амирхан Асанов - аким города Аркалык;
- Габит Бекбаев - аким Мендыкаринского района;
- Мади Ихтиляпов - аким Наурзумского района;
- Захар Комаров - аким города Тобыл.
"Никто из акимов городов и районов области в 2024 году не привлекался к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, понижении в должности или увольнения", - добавили в акимате Костанайской области.
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