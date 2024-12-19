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Кто из акимов в Костанайской области получил выговоры и за что

19 декабря 2024, 11:38 |  Государство

К каким выговорам и за что привлекались акимы в 2024 году? Корреспондент Tengrinews.kz узнал, кто из акимов получил дисциплинарные взыскания в текущем году.

Фото Олега ПАКА

В акимате Костанайской области сообщили, что в этом году получили выговор за ненадлежащее исполнение своих обязанностей восемь акимов районов и двух городов:

  1. Шота Оспанов - аким Джангельдинского района;
  2. Амантай Балгарин - аким Сарыкольского района;
  3. Руслан Катпаев - аким Денисовского района;
  4. Жансултан Таукенов - аким Аулиекольского района;
  5. Ерлан Жаулыбаев - аким Камыстинского района;
  6. Амирхан Асанов - аким города Аркалык;
  7. Габит Бекбаев - аким Мендыкаринского района;
  8. Мади Ихтиляпов - аким Наурзумского района;
  9. Захар Комаров - аким города Тобыл.

"Никто из акимов городов и районов области в 2024 году не привлекался к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, понижении в должности или увольнения", - добавили в акимате Костанайской области.