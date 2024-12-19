К каким выговорам и за что привлекались акимы в 2024 году? Корреспондент Tengrinews.kz узнал, кто из акимов получил дисциплинарные взыскания в текущем году.

Фото Олега ПАКА

В акимате Костанайской области сообщили, что в этом году получили выговор за ненадлежащее исполнение своих обязанностей восемь акимов районов и двух городов:

Шота Оспанов - аким Джангельдинского района; Амантай Балгарин - аким Сарыкольского района; Руслан Катпаев - аким Денисовского района; Жансултан Таукенов - аким Аулиекольского района; Ерлан Жаулыбаев - аким Камыстинского района; Амирхан Асанов - аким города Аркалык; Габит Бекбаев - аким Мендыкаринского района; Мади Ихтиляпов - аким Наурзумского района; Захар Комаров - аким города Тобыл.

"Никто из акимов городов и районов области в 2024 году не привлекался к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, понижении в должности или увольнения", - добавили в акимате Костанайской области.