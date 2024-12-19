В Казахстане они начнут действовать 15 января наступающего года. Основной документ, регламентирующий эту сферу деятельности в Казахстане, в новой редакции костанайскими предпринимателями принят в штыки. И несмотря на то, что времени до начала действия правил осталось совсем мало, они рассчитывают, что их позиция изменит ситуацию.

Нас не услышали

По этому поводу 17 декабря в палате предпринимателей Костанайской области случился аншлаг. Собралось более 30 руководителей компаний, больших и малых, занятых в сфере трансграничных перевозок. На встречу также пришли заместитель руководителя инспекции транспортного контроля Канат УРМАНТАЕВ, ведущие специалисты отдела госуслуг этой инспекции Дастан БОЗЖИГИТОВ, Ангелина РАХИМЖАНОВА, которые изменения разъясняли.

За отмену «ненужных правил» проголосовали единогласно

Как водится, намерения только хорошие. Одно из самых лучших - пресечь махинации с перепродажей «дозволов». На официальном языке они называются ИБР, иностранные бланки разрешений, без которых транспортно-логистические компании не имеют права перевозить грузы по территориям других стран. Бланки эти строгой отчетности. Их приобретают через платформу E-license. Имея на руках «дозвол», чаще всего не один, необходимо не только выехать из РК в строго определенный временной промежуток, но и вернуться в срок, чтобы бланк сдать. Пустой, то есть неиспользованный ИБР, а также опоздание со сдачей ведут к введению ограничений на получение следующих разрешений.

И вот этот механизм государство ужесточает. Костанайские предприниматели считают, что действия Министерства транспорта и комитета транспорта МИИР в данном случае «заводят бизнес в тупик».

Алдан Менкеев: «Эту встречу по новым правилам инициировал бизнес, а не госорганы»

- Эти правила за три года переписывались три раза, - сказал руководитель ИП «KAZTOP», член отраслевого совета по вопросам транспорта палаты предпринимателей Костанайской области Алдан МЕНКЕЕВ, - что говорит о некомпетентности разработчиков. Люди, которые никогда не были на границе, которые не знают, как в реальности осуществляются международные перевозки, пишут для нас правила.

Полностью документ называется «Правила разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении», утвержденные в новой редакции приказом министра транспорта РК от 10 июля 2024 года № 239.



По словам представителей инспекции транспортного контроля, как и положено новым нормативно-правовым актам, правила обсуждались на портале «Открытые НПА», прошли все согласования, утверждены в законном порядке. В противовес этому перевозчики заявляли, что и через отраслевую ассоциацию, и через палату предпринимателей замечания и возражения по документу направляли, но их не учли. Более того, до декабря транспортная инспекция не доводила информацию о нововведениях до бизнеса.

Камни преткновения

У изменений есть плюсы. Согласно новому механизму, сроки рассмотрения заявок через E-license сокращаются с двух рабочих дней до 40 минут, а выдача бланка - с 8 до 1 дня. На момент начала действия обновленных правил обнуляются наложенные раньше на предпринимателей ограничения, они начинают как бы с чистого листа, что, по мысли разработчиков, должно повысить конкурентоспособность. Фиксировать движение автомобилей, чтобы исключать возможность спекуляции «дозволами», будет информационная система «Беркут».

Предприниматель Алексей Щуров: «Все сделано во вред перевозчику»

Однако срок действия одного бланка, который раньше был 100 дней, теперь значительно сократился. И с этого начинаются минусы.

В течение 30 дней с момента получения ИБР автотранспортное средство должно покинуть территорию РК. И въезд обратно тоже должен произойти в течение 30 дней. Если сроки нарушены, включается механизм ограничений. Например, блокируется VIN-код (идентификационный номер - «НГ») транспортного средства, ограничение налагается на 6 месяцев. Санкции, привязанные к VIN-коду машины, сохранят свою силу при перерегистрации транспорта на другого владельца. Если вы продадите автомобиль другому перевозчику, то ограничения останутся. Они снимутся в течение 6 месяцев с момента устранения нарушения.

Ограничение на 3 месяца налагается на перевозчика за нарушения сроков выезда и возврата «дозволов» более трех раз за последние три месяца.

За передачу или использование ИБР другим перевозчиком предусмотрено ограничение сроком до 6 месяцев для обеих сторон.

Находясь в рейсе за пределами РК, перевозчик может получить дополнительно 2 ИБР разных видов, но не больше 6 в год.

Вот конкретно эти новации костанайские перевозчики подвергли просто шквальной критике. Упирали на то, что очень оторваны от действительности, не учитывают современные реалии.

- Многие из нас идут в Китай, а потом на Европу, - говорил о сложившейся практике Алдан Менкеев. - Прежде чем поехать в Китай, а потом разгрузиться в Германии, мы берем «дозволы» Литвы, Латвии, Польши... Заезжаешь ты в Китай, а там говорят: «Мы тебя грузить не будем». Недавно Россия санкции ввела, и китайцы приостановили отгрузку на Европу. Товары AliExpress и тому подобное. То есть это не от нас зависит. Что делать? Я заехал в Китай и двинулся на РФ. И все «дозволы» на Европу пустыми сдал. А теперь смотрите: по правилам, раз сдал 3 ИБР пустыми, тебе машину заблокируют. Получается, из-за не зависящих от нас обстоятельств... Бывает, что водитель за несколько дней до рейса приходит, ключи бросает, увольняется. Имеет право. Нам что делать, опять сдавать «дозволы» пустыми. Но если раньше по ним мог выехать другой перевозчик, то теперь ни он, ни я в течение 6 месяцев... По срокам. Пример: я еду в Турцию, гружусь в Омске, получаю сначала, естественно, ИБР. Я выехал в РФ - фиксируется выезд из Казахстана. Но я из Омска проезжаю через Петропавловск, то есть прохожу РК транзитом. Но база это не учитывает, формально я границу пересек. И именно с этого момента будут отсчитываться мои 30 дней на возврат. Хотя фактически я только вышел в рейс. Доезжаю до Турции, а мне уже сдавать «дозволы» надо. Опять попадаю на ограничения. И так будет с каждым из нас.

Примеры множились и множились.

Возмущались пунктом о привязке ИБР к VIN-кодам машин. Заявляли, что это «прямое нарушение Конституции». Человек купил транспорт, это его имущество и он вправе его использовать в своей предпринимательской деятельности. А государство на это право налагает ограничения.

Предприниматель Булат ТАСЫБАЕВ (компания Damir Logistic) говорил, что бизнесмены фактически покупают у государства «дозволы» и почему бы не дать возможность распоряжаться ими самостоятельно. В той же Монголии, которая участвует в международном грузообороте, бланки ИБР не возвращаются.

На заседании предприниматели также негодовали по поводу количественного ограничения выдачи «дозволов». Не более 6 в течение года. Люди считают, что это прямое ущемление их прав, ведь все берут попутные грузы в разных странах, стремясь заработать, и это нормально. Кроме того, действует Конвенция о международных перевозках. В соответствии с нею право на изменения маршрута принадлежит заказчику транспортных услуг: ты собирался ехать через Латвию и запасся соответствующим документом, однако хозяин груза решил, что перевозчик должен двигаться через Литву... Предприниматели доказывали, что есть множество нюансов, а нововведения в правила их не учитывают.

- Если эти «дозволы» есть в Казахстане, я имею право получать их по потребности, - сказал Менкеев. - А для того чтобы вводить такие количественные ограничения на выдачу, нужен же анализ, должны быть основания. Почему я - казахстанское предприятие, осуществляющее международные перевозки, - не могу получить бланк, если это нужно мне, как предпринимателю? Потому что министр захотел, чтобы было не больше 6 бланков в год? А почему не 10 или не 1? Когда пишутся НПА, нужно каждую цифру обосновать.

Оставьте наши 100 дней

На заседании перевозчики решали, подавать ли на госорганы коллективный иск, направлять ли петицию с требованием правила отменить, оставить прежний порядок. Единогласно проголосовали за то, что измененные правила им не нужны и они требуют оставить в действии прежний приказ № 715.

Протокол несогласия подписывали массово

Алдан Менкеев огласил по пунктам протокол несогласия с приказом министра транспорта № 239. Под ним предприниматели ставили не только подписи, но и печати своих предприятий.

Последнее, что обсуждали - собственно перепродажу «дозволов». То, что она есть, не отрицали. Звучала даже цена - до $1 000 за дефицитный ИБР. Эффективно бороться с такими вещами, по мнению участников встречи, можно только введением уголовной ответственности в отношении конкретных людей. Весь бизнес скопом за такие вещи отвечать не должен.

Фото Галины КАТКОВОЙ