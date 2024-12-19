Казахстанцев просят не выезжать на закрытые участки, так как в это время там работают дорожные службы. Как принимается решение о перекрытии дорог, рассказал председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на брифинге в СЦК, передает Informburo.kz.

Он заверил, что перекрытие трасс зимой не связано с отсутствием или дефицитом техники.

"Это связно в первую очередь с безопасностью на дороге. Ограниченная видимость, которую вызывает буран, напрямую влияет на безопасность участников движения. Решение о закрытии автодорог не принимается нами единолично. Наши региональные филиалы совместно с ДЧС и органами внутренних дел принимают коллегиальное решение", – объяснил Иманашев.

"КазАвтоЖол" установил 74 камеры на всех платных участках дорог, чтобы казахстанцы могли круглосуточно онлайн смотреть на их состояние и погодные условия.

"Закрытие не говорит о том, что дорожные службы сидят и ждут, пока погода стихнет. Несмотря на закрытие, мы обслуживаем дорогу, очищаем", – заверил глава национальной компании.

Поэтому казахстанцев просят не выезжать на закрытые участки, так как в это время там работают дорожные службы.