Продавец утиных филе на ярмарке признался, что ящик сего продукта у него разобрали меньше чем за полчаса. Последние семь штук стали моими. Я мясо этой птицы люблю, так что приготовила себе на ужин парочку прямо в день покупки.

Подавала себе утиное филе с домашним брусничным соусом

Делюсь, вдруг понравится рецепт. С этой частью птицы, конечно, можно и плов сделать, и картошку стушить, и еще много вариантов. Но я обожаю зажаренную до хруста утиную кожу, посему готовила филешки целиком. Да, в отличие от куриных, утиные продаются со шкуркой.

Кто противник жирного-жареного, может снять и дальше готовить диетически.

Я же сделала на утиной коже, под которой есть слой жирка, ромбовидные надрезы. До мякоти. А саму мякоть со всех сторон наколола. Можно это делать специальным гаджетом, а я обхожусь вилкой с острыми зубцами, есть такая в хозяйстве.

Дальше кожу натираем смесью сухих специй (перец, кориандр, имбирь, мускатный орех), что-то из этого точно и вам подойдет. А собственно мякоть опускаете в маринад, налитый на дно кастрюли. У меня нашлось десертное красное вино с добавлением винного же уксуса. Если на кожице у вас имбирь и перец, то хорошо пойдет бальзамический уксус и соевый соус, например. Мякоть через проколы лучше промаринуется.

Не любите все такое - не делайте. Просто жарьте.

Я на горячую толстостенную сковороду положила филе кожей вниз, предварительно обсушив его. В это же время включила духовку. Когда кожица поджарилась до хруста на жире, который из нее вытопился, перевернула филе и жарила с обратной стороны, тоже до красивого колера. А потом отправила все это в духовку. Доводила до кондиции при температуре около 180 градусов.

Можно было и на сковородке, но так надежнее. И шкурка гарантированно хрустит. Филе утки все-таки менее рыхлое, чем куриное. Если шкурку оставляешь, то и отбивать не будешь, и готовить придется чуть дольше. Поэтому я - за духовку. Всего термическая обработка заняла у меня 18 минут. Мясо не пережарилось. Осталось сочным.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ

