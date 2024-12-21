Для многих главные буквы этой азбуки - О и П, острый перец. К блюдам с ним у меня имелось предубеждение: я считала, что если еда слишком огненная, то по части вкуса блюд можно особо не напрягаться. И в кафе я отправилась за компанию - потащили туда сразу две любительницы корейской еды.

Еще в машине, покуда мы в Костанае искали заведение в кварталах микрорайона Береке, они меня убеждали, что если место хорошее, то и на мой, избегающий остроты вкус, блюдо найдется.

Заведение «Корейская кухня Ким» с красным перцем на вывеске - куда ж без него - оказалось небольшим. Всего на три стола, правда, они большие, на каждом - живые цветы. Высокий стульчик для малыша. Стойка по типу барной.

Чисто, сидеть на диванах удобно. В оформлении - простота и цветовая умеренность, которые легко трансформировать во что-то нарядное буквально одной-двумя деталями. Здесь это были симпатично наряженная елка и настенные композиции, тоже в новогоднем стиле.

Меню перед нами появилось через пару минут после того, как мы уселись. Умещалось оно на одной странице. Меня, кстати, это всегда обнадеживает. По принципу: если нет десятков заковыристых многообещающих названий, то и разочарований будет пропорционально меньше.

Впрочем, для меня и в небольшом меню было несколько загадок. Если что такое кукси я себе представляла, то название «пибим паб» интриговало. И тогда официантка все популярно разъяснила. В итоге мы взяли кукси, суп по-корейски и пибим паб (позже видела написание в одно слово, но в меню было именно так).

- Вам кукси на бульоне или ближе к нашим традициям? - поинтересовалась девушка.

Оказалось, что более аутентичный вариант - на кисло-сладкой воде. Мы проголосовали за традиции. Из этих же соображений взяли суп. Ну а я - тот самый пибим паб, который должен был включать промаринованное обжаренное мясо, много разных овощей, свежих и ферментированных, рис, а также жареное яйцо.

От салатов мы отказались, типа это знакомая нам часть корейской кухни. Тогда девушка принесла нам три плошечки, сказав, что это комплимент от заведения, на пробу. В одной была морковь, в другой - кимчи, а в третьей - что-то неопознанное нами, но приятное и возбуждающее аппетит. Официантка пояснила, что это особый вид редьки, которую у нас не очень часто используют. И тут же предложила:

- В меню пока их нет, но на кухне как раз подошли пигодя. Не хотите попробовать?

Мы захотели, проявив эрудицию. Сестра спросила, с каким мясом, не с курицей ли. Получила ответ, что с говядиной. И вслед пояснение, что да, надо бы со свининой, но, идя навстречу пожеланиям интернациональных посетителей, здесь готовят с другим мясом.

Пигодя (так написано в меню и, говорят, тоже более правильное наименование), или паровые пирожки из дрожжевого теста с начинкой из капусты и мяса, знатоками были оценены как «прекрасные». К ним подали какой-то вкусный, слегка тягучий соус, похожий на соевый, но посложнее, с зеленым луком и кунжутными семечками.

Мы закусили, выпили кувшин приятного домашнего лимонада, а вскоре подоспела и основная еда, поданная в интересной посуде. Нам сказали, что привезена из Кореи.

Я ела из темной рифленой чаши, у любительницы кукси миска была будто из начищенной меди, а суп появился на столе натурально кипящим в тяжелой черной посудине с ручками и на таком же подносе. К нему принесли штук 7 розеток со специями, в том числе с разным перцем, тарелочку с зеленью и закрытую посудинку с рисом. Добавляя все это к бульону с мясом, полагалось сделать самой себе суп. Рис не только насыщал, но должен был гасить избыточной огонь во рту, если ты перца не пожалел.

Минут 5 за столом можно было слышать диалог посвященных:

- Бульон, как слеза, мясо отличное...

- Яичные рулетики не забыли в кукси положить, огурец, перчик...

Я со стороны поддакивала, что пибим паб - тоже хорош.

Одним словом, нам троим понравилось. Камерно, по-домашнему, без суеты. Мы после еды еще долго пили чай и разговаривали, тихая музыка не мешала. Никто нас не выпроваживал и не навязывал новые заказы. Заплатили 15 000 тенге. Порции большие.

Единственное упущение: мы не инспектировали санузел, в рейтинге пришлось минусовать одну звездочку. И напоминаю, что оценки ставятся по результатам конкретного посещения, без претензий на обобщения.

Дорорейтинг

Кафе «Корейская кухня Ким»

Трапеза *****

Интерьер *****

Атмосфера *****

Обслуживание ****