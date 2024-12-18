"Возбуждено более 70 уголовных дел": МВД обратилось к казахстанцам с просьбой не давать взятки
Министерство внутренних дел снова обратилось к казахстанцам с призывом о соблюдении закона, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В МВД отметили, что продолжается усиленная работа над обеспечением правопорядка и безопасности в стране.
"Сегодня действия сотрудников полиции и граждан фиксируются видеокамерами, регистраторами и смарт-жетонами. Мониторинг осуществляется департаментом собственной безопасности МВД. (...) Мы призываем всех граждан: соблюдайте закон и не совершайте действий, которые могут привести к уголовной или административной ответственности", - говорится в сообщении.
При этом, несмотря на предупреждения, МВД фиксируются попытки подкупа сотрудников полиции.
"С начала усиленного контроля поступило более 900 сообщений, возбуждено более 70 уголовных дел за дачу взяток", - указывается в сообщении.
По информации МВД, уже были случаи попытки дать взятку сотрудникам полиции. Например, в Астане нарушитель оставил деньги в бардачке служебной машины и за это был привлечен к уголовной ответственности. В Кокшетау мужчина пытался дать взятку полицейским в 500 тысяч тенге, чтобы избежать преследования, и его дело было передано в суд.
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