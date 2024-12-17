Приговор озвучили в городском суде №2. На скамье подсудимых - лицо без определенного места жительства, 60-летний инвалид-колясочник Анатолий АЛАБУЗОВ. Во время допроса выяснилось, что у него высшее образование и что ранее он уже привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в общественных местах.

Кадр из записи с камер видеонаблюдения - инцидент между Алабузовым и Шариповой

В этот раз его обвиняли по ч.1 ст.293 УК РК «Хулиганство» (наказывается штрафом в размере от 500 до 2000 МРП (1 846 000 и 7 384 000 тг соответственно), либо исправительными работами, либо общественными работами на срок от 300 до 600 часов, либо ограничением или лишением свободы до двух лет - "НГ").

Инцидент произошел 21 октября этого года. По версии следствия, Алабузов напал на потерпевшую Ирину ШАРИПОВУ возле магазина «Элита» (ул. Тәуелсіздік, 87), нанеся ей легкие телесные повреждения по лицу и голове.

На первом заседании 13 декабря женщина рассказала, что приехала в магазин за продуктами и припарковалась. На выходе подсудимый, находившийся рядом, начал кричать в ее адрес. Шарипова проигнорировала это и села в автомобиль, но услышала удар по машине.

- Я подняла голову и увидела мужчину на инвалидной коляске. Он бросал в машину бутылкой из-под водки, ругался и матерился, - рассказала она. - Я вышла из машины, возмущенная его поведением, и предупредила, что вызову полицию.

По словам потерпевшей, мужчина не остановился: он «харкался и поливал машину водкой». Женщина вызвала полицию, после чего услышала еще один удар по автомобилю.

- Я побоялась, что он ударит стекло и открыла дверь. Он уже был возле меня. Я стала отгонять мужчину, говорила, чтобы он отошел от машины, - пояснила Шарипова. - Я хотела посмотреть, что произошло после того как он ударил машину и в это время он схватил меня. Я не ожидала, что человек в инвалидной коляске будет так агрессивно себя вести!

Она добавила, что Алабузов держал ее за волосы и бил рукой по лицу и голове. Потерпевшая пыталась вырваться. В итоге его от женщины оттащили проходившие мимо мужчины.

- В его руках был клок моих волос, по губе у меня бежала кровь, - вспоминала Шарипова. - Когда его оттащили он упал с коляски.

Свидетельница Людмила КУН, работающая продавцом в магазине, подтвердила:

- Я видела в окно магазина как Алабузов держал Шарипову за волосы и бил по голове. Подсудимого я знаю, покупатели жаловались на его агрессивное поведение, - рассказала она. - Мы каждый день обращаемся в полицию, они приезжают, куда-то отвозят, а вечером он опять на том же месте!

Во время допроса супруг Шариповой добавил, что при встрече увидел у нее «шишки на голове, вырванный пучок волос и разбитую губу». Добавил, что после инцидента они с женой поехали в отдел полиции, туда же привезли и подсудимого. Алабузов был пьян и вел себя агрессивно.

Гособвинитель Айгуль МУСАБАЕВА ознакомила суд с материалами дела, включая запись с камер наблюдения гостиничного комплекса «Медеу», подтверждающую слова потерпевшей.

Подсудимый свою вину отрицал, утверждая, что женщина первой проявила агрессию.

- Люди проходят, деньги дают. А она (потерпевшая) говорит: «Пошел вон отсюда!» Матом на меня! Я говорю ей: «Девушка, ты не путай! Ты себя хозяйкой жизни здесь не ставь. Если на машине ездишь это еще ни о чем не говорит, - пояснил он. - Я подъехал к машине и постучал пальцами. Как я могу нанести вред машине?! - рассказал он свою версию происходящего. - Она материлась. Я культурно пытался поговорить, но она вышла из машины и начала меня кулаками колотить! Я падаю и по инерции схватился за ее волосы. Я просто защищался!

Наличие у него начатой бутылки водки в тот вечер подсудимый подтвердил.

Шарипова подала иск на компенсацию морального вреда в размере 200 000 тенге.

- Человек опасен для общества! - прокомментировала она. - Когда он пьян, становится полностью неадекватным!

- Нарушение общественного порядка и хулиганские действия Алабузова подтверждаются показаниями Шариповой и Кун, которые согласуются между собой и создают полную картину произошедшего, - отметила в прениях гособвинитель Мусабаева. - Вина подсудимого подтверждается материалами дела, записями камер наблюдения и данными судебно-медицинской экспертизы. Прошу суд признать Алабузова виновным по ч.1 ст. 293 УК РК и назначить ему наказание в виде одного года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.

Гражданский иск потерпевшей она предложила удовлетворить в полном объеме.

- Я хочу, чтобы этому человеку ограничили нахождение в обществе по закону, - кратко высказалась потерпевшая Шарипова.

- Много где виноватым я оказываюсь. Ей верите, а мне - нет! - заявил Алабузов. - Я, оказывается, общественно опасен! Никому ничего не делал, а виноват! Она сама опасна для общества!

- Одна из основных причин произошедшего - бездействие сотрудников полиции. Им чихать на него! - высказался адвокат Алабузова Алтай МЕДЕТОВ. - Во-вторых, непонятно, инвалидом какой группы он является и Алабузов ли это вообще! Документов у него нет. Он никому не нужен. Таких много, они умирают, но их место занимают другие. Их судьбы никого не интересуют, пока они не совершат что-либо противоправное. Через пару лет ему выходить на пенсию, но получит ли он её - большой вопрос. Работать он не может, платить - тоже. Каждый приспосабливается к этой жизни в недоразвитом капитализме как может. Вот он так приспособился. Безразличие - черта капиталистического общества. Я прошу не лишать его свободы, а дать ему шанс.

Приговор по делу огласили 17 декабря.

- Алабузова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РК, и назначить ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы в учреждении минимальной безопасности (колония-поселение). Взять Алабузова под стражу в зале суда немедленно, - зачитала приговор судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - Исковые требования Шариповой о взыскании ущерба удовлетворить частично. Взыскать с Алабузова в пользу Шариповой 50 000 тенге в качестве компенсации морального вреда. В остальной части в иске отказать за необоснованностью.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба или ходатайство прокурора о пересмотре в Костанайский областной суд в течение 15 суток со дня оглашения.

Судья пояснила, что решение принято, поскольку версия потерпевшей представляется более достоверной, чем показания подсудимого. Его действия расценены как хулиганские.

- А мне в следующий раз ей спасибо говорить?! - прокомментировал осужденный. - Как я платить буду? У меня денег нет!

- В таком случае вам нужно было вызывать полицию, - ответила судья. - По оплате это уже другой вопрос. В колонии есть сотрудники, которые помогут вам оформить инвалидность и документы. Если будете проявлять настойчивость, они не оставят вас без внимания.

Сотрудники полиции сопроводили бездомного инвалида-колясочника на выход из зала судебного заседания.

Фото Андрея СКИБЫ