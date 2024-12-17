Уголовное дело в отношении 49-летней Ирины ГРОМОВОЙ и 37-летнего Ерлана УМАРОВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 17 декабря.

Иски подали две женщины и одна несовершеннолетняя девушка. Потерпевшие обратились к судмедэксперту, чтобы он зафиксировал вред здоровью после проведения пластических операций. А позже, по их словам, обращались в Костанайский медицинский хирургический центр к врачу Максиму Михайличенко и ездили в клиники Астаны и Бишкека.

Согласно обвинению, у Громовой нет даже высшего медицинского образования, а у Умарова есть лицензия на занятие медицинской деятельностью и сертификаты в области общей хирургии, по специальности он травматолог-ортопед.

В этом судебном процессе был большой перерыв - почти четыре месяца, так как по делу назначили комплексную медицинскую экспертизу. В частности, провели экспертизу дипломов Ирины Громовой.



На одном из прошлых заседаниях Громова предоставила свои дипломы по специальностям "Лечебное дело", "Пластическая хирургия" и другим. Дипломы были выданы вузами Москвы и Уфы. Сегодня в суде обозревали ответы по запросу прокуратуры относительно подлинности дипломов.

Сама Громова в суд не явилась, предоставив документы о том, чтобы уголовное дело рассмотрели без ее участия. В суд не пришла и одна из потерпевших, так как находится в отъезде.

- Образовательные дипломы зарубежных стран, в том числе Российской Федерации, подлежат нострификации, то есть признанию на территории Республики Казахстан. Дипломы российских вузов Громовой не прошли нострификацию, - сообщила государственный обвинитель Бакытгуль ТУГАМБАЕВА. - Кроме того, данные о дипломе московского вуза, который предоставила Громова, в государственный архив не сдавались. Министерство высшего образования и науки РФ предоставило ответ, что информация об этом московском вузе есть в открытом доступе, в Едином государственном реестре юридических лиц. Я взяла оттуда выписку.

По словам прокурора, московский вуз был зарегистрирован в 2002 году, в 2009 году начались судебные тяжбы, а в 2011 году он был ликвидирован, правопреемников у него нет. Причем Громова предоставила диплом этого вуза на момент, когда он был уже закрыт. Согласно дате выданного диплома, она отучилась в вузе всего 4 года, хотя положено учиться 6 лет. Форма обучения в этом вузе только очная, но данные с пункта пропуска "Кайрак" говорят о том, что Громова выезжала только в Челябинск, и то на несколько дней, за которые никак не могла добраться до Москвы. Громова предоставила суду еще один диплом о высшем образовании - Самарского университета. По дате выдачи получается, что она закончила два вуза - в Москве и Самара - в одно и то же время.

После этого прокурор предъявила подсудимым новое обвинительное заключение. У Ерлана Умарова исключили статью о причинении вреда здоровью, у Громовой она осталась.

Олег Мальков и Куаныш Амиров

- У нас остались вопросы к экспертам, - сказал адвокат Умарова Куаныш АМИРОВ. - Откуда взялась средняя тяжесть вреда здоровью? Есть вопросы по загноениям, по рубцам. Рубцы после операции всегда присутствуют. Комплексная медицинская экспертиза вообще противоречит тем обстоятельствам, которые мы изучали.

- Одна из потерпевших 2 года молчала про гной, и вдруг через 2 года у нее выявили загноение, на основании которого ей причинен средней вред здоровью, - поддержал его адвокат Громовой Олег МАЛЬКОВ. - Блефаропластика появилась, которой не было. Эти вопросы хотим задать эксперту.

Судья Анара ШАЙМУРУНОВА сообщила, что не услышала доводов о том, почему нужно приглашать в суд экспертов, ведь они уже дали очень подробное заключение. Которое она еще раз полностью зачитала:

- У одной из потерпевших в подбородочной области имеются множественные складки, бугры и неровности в результате проведенной липосакции. Механизм появления данных повреждений - проведение липосакции с нарушением выбора диаметра канюли при проведении операции. При осмотре имеются широкие послеоперационные рубцы до 5 мм в подбровной области с признаками деформации. Механизмом появления рубцов является неправильно проведенная операция. Согласно данным привлеченного эксперта в области пластической хирургии, и учитывая предоставленные данные и опроса пострадавших, документы, требующиеся для проведения подобных операций, у Громовой отсутствуют. Также в материалах дела отсутствует договор об оказании медицинских услуг. Выбор методики послеоперационного лечения противоречит общепринятой практике.

Адвокат потерпевших Анна КАКИРОВА завила ходатайство о приобщении гражданских исков о возмещении материального вреда на общую сумму свыше 500 000 тенге с Ирины Громовой.

- От каждой из троих потерпевших также поступили иски о возмещении морального вреда на сумму 7 млн тенге, которые просим взыскать солидарно с Громовой и Умарова, - сказала адвокат.

В целом в суде выяснилось, что обвинение в отношении обоих подсудимых смягчили. Частично из-за отказа гособвинителя по некоторым статьям, частично из-за того, что прошел срок давности по некоторым статьям и теперь они перешли в разряд проступков.

Свое отношение к новому обвинению все участники процесса должна высказать на следующем судебном заседании, которое назначено на 20 декабря.

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