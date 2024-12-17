Физкультурно-оздоровительный комплекс начал действовать в ноябре этого года. Пока в его залах, по словам руководителя отдела физической культуры и спорта акимата Костаная Жанибека ЖУРКАБАЕВА, занимается ежедневно около 200 человек.

Фото из архива "НГ"

- В данном комплексе костанайцы имеют возможность бесплатно заниматься такими видами спорта как волейбол, баскетбол, гандбол, настольный теннис. Кроме того, в ФОКе есть тренажерный зал, зал хореографии, - рассказал сегодня, 17 декабря, на аппаратном совещании Журкабаев. - Днем в игровом зале занимаются дети в секциях при ДЮСШ, так как дневное время не актуально для взрослого населения. Пока в этих секциях - преимущественно дети жителей микрорайонов «Юбилейный», «Алтын Арман», «Береке», Костанай 2.

Расписание работы ФОКа пока следующее: тренажерный зал работает с понедельника по субботу с 9.00 до 22.00 часов, воскресенье - санитарный день. Ежедневно, кроме воскресенья, - с 16.00 до 20.00 тренажерный зал предоставляется для параспортсменов города.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Посещение тренажерного зала проводится на бесплатной основе, записаться можно по городскому номеру 50-45-01, - добавил докладчик. - Информация по работе ФОКа публикуется на инстаграмм страничке Kostanay­_sport_bolimi. Пока выстраивается график и формируются группы по заявкам, то есть идет организационная работа. Прогнозируем, что в следующем году ФОК может принимать пиковую нагрузку до 500 человек в день.

Фото из архива "НГ"

Корреспондент «НГ» спросил, почему санитарным днем выбрано воскресенье. Ответ был: пока горожане больше ходят в тренажерный зал в будни после работы, если посещаемость изменится, график тоже можно будет поменять.