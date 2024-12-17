Встреча вице-министра энергетики Кудайбергена АРЫМБЕКА с населением прошла сегодня, 17 декабря, в зале для совещаний на 6-м этаже областного акимата. Отвечая на вопросы корреспондента "НГ", вице-министр привел данные о потреблении электроэнергии за три года.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Давайте я факты приведу, - сказал Арымбек. - За 2022 год в Костанайской области потребление электроэнергии составило 4 584 000 000 кВт*ч. В 2023 году потребление составило 4 591 000 000 кВт*ч. По состоянию на 10 декабря 2024 года потребили 4 480 000 000 кВт*ч. То есть за три года уровень потребления одинаковый. Когда мы говорим о возможном росте, мы отмечаем, что утром пик потребления действительно снизился, но вечером увеличился. Баланс соблюдается. Сейчас мы дождемся итогов года, посмотрим, есть ли существенное увеличение потребления.

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Кудайберген Арымбек отметил, что каждый год в Казахстане с развитием экономики примерно на 3% увеличивается объем потребления электроэнергии.

- Поэтому на данном этапе, если смотреть на цифры, мы не видим по Костанайской области существенного увеличения объемов потребления, которые были бы связаны с переводом часов, - резюмировал вице-министр.