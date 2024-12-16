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Вице-министр энергетики встретится с населением Костаная

16 декабря 2024, 11:32 |  Государство

Рабочая поездка вице-министра энергетики Республики Казахстан Кудайбергена Арымбека в Костанай состоится во вторник, 17 декабря. В министерстве Арымбек курирует сферы нефтегазохимической промышленности и недропользования.

Фото primeminister.kz

В рамках поездки в Костанай планируется встреча вице-министра с населением города и личный прием граждан. Встреча с населением начнется в 11:00 по адресу: пр. Аль-Фараби, 66 (областной акимат, 6 этаж).