Вице-министр энергетики встретится с населением Костаная
16 декабря 2024, 11:32 | Государство
Рабочая поездка вице-министра энергетики Республики Казахстан Кудайбергена Арымбека в Костанай состоится во вторник, 17 декабря. В министерстве Арымбек курирует сферы нефтегазохимической промышленности и недропользования.
Фото primeminister.kz
В рамках поездки в Костанай планируется встреча вице-министра с населением города и личный прием граждан. Встреча с населением начнется в 11:00 по адресу: пр. Аль-Фараби, 66 (областной акимат, 6 этаж).
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