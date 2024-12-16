Плату на вывоз мусора в Костанае предлагают поднять на 53%. В ТОО «Тазалык-2012» обещают пустить дополнительные средства на повышение зарплат работников и улучшение материальной базы предприятия. Вы согласны с повышением тарифа? Да. Тариф не менялся несколько лет, несмотря на большую инфляцию.

Согласен, но считаю, что рост не должен превышать 30%.

Не согласен. В отличие от тарифа, моя зарплата не выросла.

Не согласен. Считаю, что действующий тариф и так высокий.

