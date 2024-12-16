Аренда за пользование Россией космодромом «Байконур» предусмотрена в республиканском бюджете на 2025-2027 годы, сообщает КазТАГ.

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- Предусмотреть в республиканском бюджете на 2025 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме 54 050 000 тыс. тенге и военными полигонами в сумме 9418330 тыс. тенге, - говорится в статье 2 закона «О республиканском бюджете на 2025-2027 годы».

Город Байконур и космодром вместе образуют комплекс «Байконур», состоящий из 8 стартовых комплексов, 13 пусковых установок, восемь шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Комплекс находится в аренде у России до 2050 года.

Сейчас в целях создания на площадках 1 и 2 музейного комплекса Казахстанской и Российской сторонами обсуждаются вопрос о выводе из аренды и передаче Казахстанской стороне «Гагаринского старта» с размещением на его базе образцов космической техники, имеющихся на космодроме «Байконур».

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