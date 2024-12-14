Полиция переведена на усиление в Казахстане
14 декабря 2024, 16:18 | Государство
С 14 декабря сотрудники МВД Казахстана переведены на усиленный вариант несения службы, передает Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews
В МВД сообщили, что на период выходных и Дня независимости полиция усиливает работу по обеспечению общественного порядка, спокойствия и безопасности граждан.
"В местах проведения праздничных мероприятий, а также в местах массового скопления граждан и на объектах, подлежащих государственной охране, плотность нарядов увеличена. Усиливается контроль с помощью систем видеонаблюдения центров оперативного управления", - отметили в министерстве.
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