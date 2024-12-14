Степан ЛУКИН завоевал золото, Амир Кабаев и Артур Цымбалюк - по бронзе. Турнир по смешанным единоборствам GAMMA проходил с 8 по 10 декабря в Джакарте, Индонезия. На нём приняли участие 950 бойцов из 66 стран.

Амир Кабаев стал бронзовым призёром чемпионата мира по ММА в Индонезии

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Соклубники и родители встречали спортсменов утром 13 декабря под домбру и казахскую традицию Шашу, а после - сразу спустились в подвал тренироваться невзирая на перелёты. Товарищи при встрече так активно интересовались медалями и окружили спортсменов, что те даже не сразу показались родителям.

- В финальном бою я не сдавался до последнего, я всё пробовал, пробовал, и у меня получилось! - поделился Степан. - Ещё на чемпионате я обменялся с американцем футболкой, он отдал мне свой рашгард (спортивная плотно прилегающая рубашка - "НГ"). Ещё мне понравилось, как объявили обо мне и моей победе в самолёте и провели в кабину пилота, когда летели из Алматы в Астану.