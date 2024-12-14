Вчера, 13 декабря, по улице Байтурсынова в Костанае, которая предназначена только для пешеходов, внезапно появился… автомобиль! Очевидцы были удивлены, ведь это не гоночная трасса, а уютный городской тротуар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

24-летний водитель получил штраф в размере 15 МРП (55 350 тенге) за движение по тротуару, сообщили в полиции.

А как вы думаете, что могло заставить человека свернуть на пешеходную улицу? Делитесь в комментариях!

Вот несколько версий:

1. Искал место для парковки, но навигация его подвела.

2. Решил, что Байтурсынова — это просто очень широкая “автомобильная дорога”.

3. Возможно, захотел почувствовать себя участником шоу “Форсаж”, но в условиях Костаная.

После первой публикации в соцсетях подписчик сообщил, что автомобиль принадлежит рабочим, украшающим ёлку на центральной по площади. По словам мужчины, у него есть разрешение на передвижение по указанному участку. "НГ" проверит сведения у департамента полиции.