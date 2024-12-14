Вопрос об этом накануне очередной сессии обсудили депутаты областного маслихата. На заседании постоянных комиссий 13 декабря было сказано, что ситуация с беспризорными животными накаляется и уже разделила население на два противоборствующих лагеря.

- В сфере ветеринарии предусмотрены расходы на сумму 407,6 млн тенге, из них 7,6 млн тенге - на организацию отлова бродячих собак и кошек, - сказал, докладывая о параметрах будущего областного бюджета, руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ильясхан АМИРБЕКОВ.

- Такая сумма — это не мало ли? - спросила депутат Александра СЕРГАЗИНОВА. - Вообще как эта проблема будет решена в дальнейшем? Не кусочками, как в Костанае, когда выделили 400 млн тенге, истратили и больше ничего делать не могут, а в целом.

Амирбеков пояснил, что 7,6 млн тенге — это сумма, запрашиваемая дополнительно на решение названной проблемы. А в лимитах управления ветеринарии заложено финансирование около 20 млн тенге.

В совместном заседании депутатских постоянных комиссий в этот раз участвовали и члены Общественного совета Костанайской области.

- Думаю, нам все-таки отдельно надо разобраться с бюджетной программой 010 «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек», на которую запланировано 23 млн тенге и программы 032 «Временное содержание безнадзорных животных» с финансированием 31 млн тенге, - сказал председатель Общественного совета Серик БЕКТУРГАНОВ. - Депутат сомневается, достаточно это или не достаточно. Но суммы большие. А ситуация вообще никак не меняется. Мы уже разговаривали с управлением ветеринарии, есть предложение этот вопрос отдельно рассмотреть.

Сессия, которая должна утвердить бюджет области на 2025-2027 годы, намечена на 17 декабря.

Фото из архива "НГ", кадры из видеотрансляции