Недавно в Центральной библиотеке Костаная состоялась презентации книги «От техникума к училищу. Становление системы специального образования в городе Костанае (1923 -1941 годы). Это изданная монография постоянного автора «НГ», доктора исторических наук, профессора КРУ им. Байтурсынова Дмитрия ЛЕГКОГО. Одна из ее особенностей - не только насыщена фактическим материалом, но и написана хорошо, хочется читать. Идеальная форма для продвижения знаний.

Ни вправо, ни влево

Но это ни в коем случае не беллетризованная история, когда авторы интерпретируют и художественно преподносят события так, что от правды мало что остается. У Легкого - другой метод. Его на презентации точно определил коллега профессора по университету, сам автор нескольких изданий.

- В основе этой книги - стопроцентная достоверность, подкрепленная найденными архивными данными, - сказал доктор филологических наук Абзал АБСАДЫКОВ, - от фактов нет отступлений ни вправо, ни влево.

А за дух времени, атмосферу, которая оживает на страницах, отвечает обилие данных, в том числе фотодокументов, их разноплановость и умелое сочетание. Какие цитаты из газет того времени приводит автор!

«А с медициной в городе... форменная труба получается, как у Зощенко... есть больницы и даже здравотдел, которым управляет милый такой, краснощекий гражданин Сабуров. Есть врачи – нет бюро скорой помощи. Есть больные – нет медикаментов…». В таком саркастическом тоне о проблемах здравоохранения писал корреспондент газеты «Степная коммуна» 90 лет назад.

Но публикация приведена, конечно, не как пример стиля. А в обоснование того, что медицина тех лет, как и образование, нуждалась в грамотных кадрах.

«Меня затянуло»

Когда была задумана книга и почему такая тема выбрана, спрашивали автора на презентации.

- Если вдуматься, то я четверть века работал над этой книгой, - ответил Дмитрий Максимович. - После защиты докторской диссертации надо было подтверждать звание ученого, я стал публиковать статьи в прессе. Постепенно накопилось около 30 публикаций по истории народного образования довоенного Костаная. Сама собой пришла мысль все это обобщить и осветить историю появления педучилищ: казахского и русского. Но оказалось, что до них был Казахский педагогический техникум. В общем меня это дело затянуло... Книга охватывает только довоенный период. Тоже спрашивают, почему именно такой отрезок. То, что было потом - война, целина - намного лучше известно, все это крупные вехи, значимые события. Но как часто случается, выпадают самые истоки, начало начал оказывается вне поля зрения историков.

Простой пример - в прошлом году исполнилось 100 лет со дня основания педагогического техникума, первого учебного заведения этого профиля в Костанае. Но почему-то в нашем городе дата осталась незамеченной, хотя в архиве есть совершенно точная информация об этом.

Дальше презентация шла в жанре хорошей лекции - с интерактивным общением, использованием наглядных пособий, закреплением пройденного и разжиганием интереса к предмету обсуждения.

Рассеянное собрать

Так вышло, что больше говорили об истоках педагогического образования. Возможно, роль сыграло то, что историк Легкий, как сам сказал, был в ходе подготовки монографии безмерно удивлен тем, что не просто забытым, а почти неизвестным у нас оказалось имя первого директора Казахского педтехникума. А ведь с него стартовала вся система обучения учительских кадров не только в городе, но и в области.

- Когда заходил спор о том, чье же имя присвоить педучилищу, я говорил: «А почему не имя первого директора Биляла Аспандиярова, в будущем известного ученого-историка?». Но выяснилось, что в музее училища об этом человеке нет ни слова.

Дмитрия Легкого спрашивали, имеет ли его информация подтверждение. Он цитировал статью Олжаса Сулейменова, который писал предисловие для книги Аспандиярова о Букеевской орде, упоминая и о том, что «...одной из заметных вех в его (Аспандиярова - «НГ») жизни стала организация в 1923 году педагогического техникума в Кустанае, в котором он директорствовал до 1925 г.». И в энциклопедии Костанайской области указано то же самое.





Здание Кустанайского казахского педагогического училища (1930-е гг.)





Здание современного Костанайского гуманитарного колледжа, ул. Аль-Фараби, 109

- Педтехникум располагался в здании, где сейчас гуманитарный колледж (пр. Аль-Фараби, 109, вход со стороны ул. Чехова - «НГ»). Правда, его с фасада не узнать, облицован современными материалами. А вообще построен из жженого кирпича, сто лет простоит. Я, когда туда прихожу, спрашиваю студентов, знают ли они, наете, что в этом здании располагалось в общем-то уникальное учебное заведение. Жаль, что даже мемориальной таблички нет. Считаю, что в первую очередь, это надо сделать. Не стоит чуть что - и названия улиц менять, а вот мемориальную доску, бюст Биляла Аспандирова при входе в колледж - это нужно. Доску повесить с QR- кодом, который в современном формате даст коротко историю, что и когда здесь было. После училища-то учительский институт в этих стенах размещался, - говорил Дмитрий Максимович.

Он эмоционально комментировал каждое фото, каждый документ, который появлялся на экране в качестве иллюстрации, будь то групповые снимки выпускников, разворот зачетных книжек или листки по учету кадров. В каждом из них - крупицы информации, прежде рассеянные по архивным фондам, а потом объединенные целью и усилиями исследователя. Биографии тех, кто начинал педагогическое образование в городе, Легким прослежены, насколько возможно. Многие из этих людей стали общественными деятелями, учеными с мировыми именами. Например, заведующий учебной частью казахского педучилища Талип Мусакулов в дальнейшем стал известен как автор первого казахского учебника по ботанике и как составитель 4-томного казахско-русского словаря по биологии.

Удивляемся и ищем

Автор книги признался, что может долго говорить о захватывающем процессе поиска информации в архивах и музеях, когда история находок то подтверждает твои ожидания и предчувствия, то перечеркивает их. Часто из перекрестья вроде бы разрозненных фактов «вырастают» новые ветки поиска и ведут к новым открытиям.

Профессор очень благодарил сотрудников названных учреждений за помощь, тем более, что они пришли на презентацию.

- Воссоздавая историю педтехникума, - рассказывал Легкий, - я в музее нашел учебники 20-х годов авторства Ахмета Байтурсынова, Мыржакыпа Дулатова. На их штампиках четко написано «Казпедтехникум». Потом эти книги по наследству перешли в учительский институт. Но здесь ведь что самое интересное: эти учебники «врагов народа» запрещали, их изымали под страхом уголовной ответственности. Однако библиотекари - мудрые люди. Сверху указание поступает, они с выдачи убрали, где-то припрятали и сохранили до наших дней. И теперь благодаря музею студенты могут использовать эти учебники при написании своих дипломных работ... Кроме того, ряд ссыльных ученых - известные люди, мировые имена - преподавали и в педтехникуме, и в училищах. Михаил Бахтин, известный медиевист, литературовед. Оказывается, он преподавал в Казпедучилище. Упоминал об этом в автобиографии. Пока документов об этом я не могу найти. Ну, это отдельная история.

Заведующая отделом учета и хранения фондов областного историко-краеведческого музея Дамели АЗЕРХАНОВА назвала сотрудничество с Дмитрием Легким давним и тесным.

- Приятно, что фотографии из фондов музея нашли свое место в вашем издании, - сказала она, - и особо отмечу, что благодаря Дмитрию Максимовичу музейные фонды, в свою очередь, пополнились документами, фото по образованию и здравоохранению.

«Углубляйтесь в свою историю»

На презентацию пришли и студенты истфака.

- Хотелось бы, чтобы вы писали рефераты, курсовые, дипломные и по истории родного края. Очень много имен, незаслуженно забытых, - сказала руководитель отдела культуры и развития языков Сауле АЗИМЖАНОВА.

- Я им говорю: «Ну не надо всем писать дипломы по англо-бурской войне. Где вы ее взяли эту тему? Отвечают, что в планах кафедры. Я уже предложил планы поменять, обновить, - высказался и профессор Легкий, - Я с коллегами ставлю перед собой задачу, что нужно поощрять изучение студентами своей истории. Тем более, что в ней были такие имена и такие люди.

Презентованная книга является не только учебным пособием, литературой для краеведов и профессиональных историков, она рассчитана на широкий круг читателей. Есть электронная версия. Подарена библиотекам Костаная и всем их филиалам, а также библиотекам вузов, колледжей.

Фото Галины КАТКОВОЙ