Эту информацию "НГ" подтвердили в прокуратуре Костанайской области. Проверку в отношении заместителя прокурора Аркалыка Ернура КЕНЖЕГАРИНА провело подразделение по обеспечению собственной безопасности областной прокуратуры.

- По результатам проверки 26 ноября 2024 года Кенжегарин уволен из органов прокуратуры, уголовное дело в отношении него не возбуждалось, - сообщил первый заместитель прокурора Костанайской области Бауыржан БЕКБОСЫНОВ. И добавил в ответ на уточняющий запрос "НГ". - Указанный сотрудник уволен за нарушение требований подпунктов 1 и 6 пункта 7 Этического кодекса сотрудников правоохранительных органов, выразившегося в допущении в служебной деятельности поведения, которое вследствие неверной оценки гражданами могло навредить репутации как самого сотрудника, так и в целом органов прокуратуры.

Подробности того, в чем имено провинился бывший прокурор, в ведомстве не раскрывают, ссылаясь на тайну служебного расследования. По неподтвержденной информации "НГ", нарушением в работе Ерлана Кенжегарина сочли консультирование обвиняемых о том, как получить наказание по менее тяжкой статье.

Фото из архива "НГ"