По прогнозам синоптиков, в субботу, 14 декабря, ночью на западе и юге области ожидается небольшой снег, днём на юге, севере и востоке будут сильные осадки, низовая метель, на западе и юге ночью и утром — туман. В воскресенье, 15 декабря снег с метелью будет на севере и востоке, ночью и утром на западе и юге области — туман. В понедельник, 16 декабря, снег и низовая метель прогнозируются на западе и севере, на востоке — туман в ночные и утренние часы.

Фото Олега ПАКА

В Костанае в ближайшие три дня по прогнозу — снег, метель.

- В субботу ночью по области будет 4-9 градусов мороза, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем -1...-6 °С. В ночь на воскресенье температура немного понизится, ожидаем -10...-15 °С. Дневная температура будет в пределах -7...-12 °С. В понедельник ночью термометры покажут -13...-18 °С, днём ожидаем -5...-10 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -7...-9 °С, днём -4...-6 °С. В воскресенье: ночью -12...-14 °С, днём -8...-10 °С. В понедельник: ночью -14...-16 °С, днём -5...-7 °С.

В субботу ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке. В воскресенье и понедельник ветер будет переменным юго-западным - северо-западным, скорость его составит 9-14 м/с, с усилениями 15-20 м/с на севере, западе и востоке. В понедельник вновь прогнозируется юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке.