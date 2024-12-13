Маленького мальчика оставили на остановке в Рудном
13 декабря 2024, 15:48 | Происшествия
На днях в социальных сетях горожане стали распространять информацию о найденном на автобусной остановке 4-летнем малыше. Ребенок сказал, что он из Степногорска, а зовут его Ынтымак, сообщает ИА "Город".
Иллюстративное изображение создано с помощью ИИ
С собой у мальчика был пакет вещей, также пользователи соцсетей сообщали, что в кармане одежды мальчика была записка предположительно с данными его матери. Одет ребенок был легко, не по погоде.
Сегодня, 13 декабря, полиция сообщила, что мать ребенка нашли, и теперь она привлекается к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетнего.
«Сейчас мальчик находится в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает», - отметили в полиции.
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