На днях в социальных сетях горожане стали распространять информацию о найденном на автобусной остановке 4-летнем малыше. Ребенок сказал, что он из Степногорска, а зовут его Ынтымак, сообщает ИА "Город".

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С собой у мальчика был пакет вещей, также пользователи соцсетей сообщали, что в кармане одежды мальчика была записка предположительно с данными его матери. Одет ребенок был легко, не по погоде.

Сегодня, 13 декабря, полиция сообщила, что мать ребенка нашли, и теперь она привлекается к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетнего.

«Сейчас мальчик находится в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает», - отметили в полиции.