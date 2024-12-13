Информация о здоровье и личной жизни бывших президентов Казахстана и членов их семей будет отнесена к государственным секретам и будет запрещена к распространению. Соответствующие поправки в законодательство в четверг в двух чтениях одобрил в ходе пленарного заседания сенат и документ направлен на подпись Касым-Жомарту Токаеву, передает интернет-портал "Власть".

Фотография Дамира Отегена vlast.kz

«В закон Республики Казахстан «О государственных секретах» помимо отнесения к государственным секретам в области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности сведений об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности президента Республики Казахстан и членов его семьи, о состоянии здоровья и личной жизни президента РК, вносится дополнение по включению также аналогичных сведений об экс-президентах РК и членах их семей», - говорится в тексте заключения к закону «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела».

Отметим, ранее при рассмотрении законопроекта в мажилисе, о данных нормах не сообщалось. Депутаты акцентировали внимание на то, что документ закрепляет в стране создание единой добровольной накопительной системы «Келешек».