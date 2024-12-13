С санкции суда арестована недвижимость и имущество соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины.

"С санкции суда элитная недвижимость в Астане в ЖК Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), Sensata Plaza, а также в коттеджном городке Vela Village, автомобили Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600, Haval, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем, арестованы", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства Перизат Кайрат также обнаружены и изъяты дорогостоящая техника, одежда, обувь, ювелирные изделия, сумки известных мировых брендов, таких как Cartier, Graff, Rolex, Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chopard, Hermes, Dolce & Gabbana, Prada и другие, приобретенные на средства, собранные на благотворительность.

"Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами. Дальнейшую судьбу изъятых предметов определит суд. Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - добавили в АФМ.