На Центральном стадионе в Алматы стартовал матч пятого тура общего этапа Лиги конференций, передает Tengri Sport. "Астана" проиграла "Челси" со счетом 3:1, но небольшим утешением стал гол Марина Томасова.

Счет в матче на 14-й минуте открыл 18-летний нападающий "Челси" Марк Гиу, который пробежался по правому флангу и без сопротивления отправил мяч в сетку ворот. Спустя еще четыре минуты испанец оформил дубль.



На 39-й минуте лондонский "Челси" довел счет до разгромного, свой момент реализовал португалец Ренату Вейга.

На 45-й минуте игры Марин Томасов сумел отыграть один мяч шикарным ударом из штрафной зоны. Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу английского клуба.

Отметим, что в стартовом составе гостей появились самые дорогие футболисты, которые приехали на выезд в Алматы: португальский вингер Педру Нету (55 миллионов евро) и француз Аксель Дисаси (35 миллионов евро).



Футбольный клуб "Астана" в сезоне 2024/2025 проводит все домашние матчи в Алматы. Столичную "Астана Арену" закрыли на реконструкцию в декабре 2023 года. Летом 2024 года стадион временно открыли для проведения Всемирных игр кочевников (ВИК) и концерта Димаша Кудайбергена. Сейчас на стадионе проводят работы по замене газона, которые обещали завершить к началу декабря. На запрос Tengri Sport об окончании работ в акимате ответили, что ремонт планируют закончить до конца декабря текущего года.Смотреть спорт онлайн в прямом эфире



Лига конференций - третий еврокубковый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы. С сезона 2024/2025 он проходит по новой системе, как и другие еврокубки. На первом этапе команды не делятся на группы, а сыграют шесть матчей (3 дома, 3 в гостях) с разными командами. По результатам игр определятся участники плей-офф.