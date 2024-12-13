АвтоЦОН уже несколько недель не регистрирует машины и прицепы, купленные у юридических лиц (в автосалонах). В пресс-службе областного филиала госкорпорации "Правительство для граждан" "НГ" сообщили, что проблема - в базе МВД. Но в полиции это отрицают.



АвтоЦОН в Костанае / Фото из архива "НГ"

- Со стороны сотрудника специализированного ЦОНа заявки оформляются согласно требованиям, - пояснили в госкорпорации. - При передаче данных в базу РЭО данные электронного паспорта не отображаются, что влечёт за собой отказ. Со стороны Госкорпорации всё работает и принимается согласно требованиям, теперь по вопросам отказа, либо исправления нужно обращаться в РЭО. Не "видит" база МВД.

Однако начальник процессингового центра департамента полиции Костанайской области Ерлан КАЗБЕКОВ пояснил, что главная причина - это отсутствие электронных паспортов транспортного средства в информационной системе EPTS.

- С 20 октября по новым правилам все транспортные средства должны быть внесены в систему, но почему-то отсутствуют данные, - сообщил Казбеков. - Проблема или в системе, или в том, что салоны не внесят эти данные. Когда мы обращаемся к салонам, они говорят, что вносят.

На машины, купленными у физических лиц или привезённые из-за рубежа, ещё принимают бумажные паспорта. Новые правила их коснутся с 1 января 2025 года.

- Эти правила - инициатива Министерства промышленности, - отметил Ерлан Казбеков. - И мы просим людей, которые к нам обращаются, писать в Минпром или в Комитет технического регулирования и метрологии.



Начальник процессингового центра ДП также сообщил, что с такой проблемой к ним пришло около 20 жителей области.