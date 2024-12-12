В Казахстане с начала 2025 года введут в действие новые правила проверки безопасности автодорог, которые пока будут носить рекомендательный характер. Оценивать безопасность автомобильных дорог предложили до их строительства или реконструкции, передает Tengri Auto.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По данным КаздорНИИ, новый ведомственный свод правил закрепляет понятия "детальный анализ ДТП" и "инспекция безопасности дорог".

Директор департамента стандартизации КаздорНИИ отметил, что в казахстанском законодательстве ранее не существовало понятий аудита и инспекции безопасности автодорог.

"Сейчас мы хотим внедрить такую систему. В этом году утвердили документ, который регламентирует проведение анализа аварийности и безопасности дорог аттестованными и аккредитованными специалистами", - заявил он.

В развитых странах аудит дорожной безопасности проводится еще на этапе проектирования, чтобы исключить ошибки на ранних стадиях. На уже построенных участках проводится инспекция, после которой аудиторы дают рекомендации для устранения опасных условий. Казахстанские специалисты планируют изучить передовой международный опыт и разработать проект концепции дорожной безопасности.

В ноябре 2024 года специалисты ознакомились с методиками Чешского центра транспортных исследований CDV, специализирующегося на аудите и инспекции дорожной безопасности. Это особенно актуально для Казахстана, где за неполный 2024 год зафиксировано свыше 2700 ДТП, в которых погибло более 2 тысяч человек и более 30 тысяч получили ранения.