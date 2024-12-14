Этот пес живет в реабилитационном центре ОО «Надежда Плюс KST» уже несколько лет. Как и при каких обстоятельствах Дида появился на территории центра, волонтеры уже и не помнят.

На территории центра «Надежды» Дида живет без цепи

- Он такой - из разряда «дикуш-боюш». Я думаю, что, конечно, в семье он раскрылся бы, но эта собака не про какие-то рьяные охранные качества, - отметила председатель организации Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Это про друга, про такого скромного, нежного, очень-очень мягкого. Он тихонюшка. Это собака скорее про компанию и взаимодействие.

Дида в центре живет без цепи, может размещаться в любой из имеющихся свободных будок. Волонтеры советуют новому хозяину пса содержать его в вольере или во дворе.

Чтобы забрать Диду или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Андрея СКИБЫ