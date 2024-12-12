В казахстанском минсельхозе подготовили проект постановления правительства по субсидированию транспортных затрат при экспорте зерна. Представители отрасли отмечают: документ действительно нужный и своевременный. Этот год показателен большим урожаем, и им необходимо грамотно распорядиться, передает inbusiness.kz.

Как именно распорядиться? В том числе и отправив часть зерна на экспортные рынки, благо они у нашей страны есть. Проект предусматривает субсидирование экспорта по определенным направлениям в размере 20 тыс. тенге за тонну. Это, считают разработчики, позволит расширить перечень экспортных направлений и откроет для нашей продукции новые горизонты.

В то же время, как говорят в Союзе зернопереработчиков Казахстана, вопросы к данному проекту все же имеются. В первую очередь, из-за того, что одним из направлений, по которому планируется субсидировать экспорт зерна пшеницы, является Афганистан, через территорию Туркменистана.

"Здесь возникает вопрос: а зачем? Афганский рынок сегодня – единственный крупный, куда зернопереработчики поставляют муку - в отдельные периоды экспорт муки в этом направлении составлял до 80% от всего экспортного объема. Без преувеличения, этот рынок сегодня - спасательный круг для всего мукомолья страны. Одна из острых проблем экспорта зерна пшеницы и муки пшеничной из РК в том, что у нас экспортные рынки для этих товаров совмещены - мы на условиях равного доступа торгуем на этих рынках и зерном, и мукой. Естественно, что в условиях равного доступа покупатель волей-неволей делает выбор в сторону зерна пшеницы", - считает председатель совета учредителей Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган.

Ситуация и без того сложилась для мукомолов непривлекательная: закуп зерна Афганистаном устойчиво растет, а вот муки - сужается. В данном случае, приоритет государства в пользу сырья, выраженный в финансовой поддержке его экспорта, бьет уже по перерабатывающей отрасли, проблемы которой союз уже не первый год пытается донести до властей.

"То, что афганский рынок муки крайне важен для мукомолов Казахстана - знают все без исключения, это не новость. То, что без этого рынка мукомолы будут массово банкротиться – тоже все понимают. Так зачем, если это всем известно, создавать приоритет в торговле зерном на этом рынке, в ущерб экспортному рынку муки? Только для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что сельхозтоваропроизводитель более важен, чем переработчик?" - задается вопросом Евгений Ган.

Сейчас казахстанские мукомолы готовят открытое обращение к президенту страны. В союзе отмечают: в сложившихся условиях для них это единственный оставшийся выход.