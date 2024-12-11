Казахстанцы столкнулись с временными перебоями в работе мобильного приложения Kaspi.kz, передает Tengrinews.kz. Пользователи жаловались на невозможность авторизации в приложении, а также на затруднения при совершении денежных переводов. Отметим, что сбой длился несколько минут.

Фото с сайта Tengrinews.kz

В Kaspi отреагировали на комментарии в социальных сетях, отметив, что технические неполадки носили временный характер и уже устранены.

- Возникли кратковременные технические неполадки, из-за которых некоторым пользователям были недоступны наши сервисы, - сообщили представители Kaspi. - Сейчас работа восстановлена. Приносим извинения нашим любимым клиентам за доставленные неудобства.

Корреспонденты "НГ" столкнулись с трудностями в приложениях не только Kaspi, но и у других банков. Сбои происходят при оплате в банковских терминалах. В городских автобусах банковскими картами вовсе не получается расплатиться. Водители предлагают два варианта: либо наличка, либо Kaspi-QR.

Напомним, утром 5 декабря казахстанские пользователи сотового оператора Kcell и Aсtiv сообщили о сбое связи и интернета. Позже на официальной странице Aсtiv в Instagram на обращения пользователей оператор ответил, что сбои происходят по техническим причинам.