Оговорка: в салаты из таких овощей, как морковь и свекла, отварные яйца старалась не добавлять лично я. Как-то они не являлись в моем представлении уместным сочетанием. Знаю, что есть рецепт селедки под шубой с крутым яйцом. Мне не «зашел». Однако со вкусовыми стереотипами надо бороться.

Свекла с яйцом и огурцом - советую попробовать такой вариант

Автор кулинарного блога «Ух ты, кухня!», в арсенале которой немало простых рецептов действительно вкусных блюд, так хвалила салат из свеклы с яйцом, что я решила попробовать.

Свекла требуется запеченная или отварная. Еще нужны маринованный огурец и крутые яйца. Свеклу - на крупной терке, точно так же натереть отварные яйца. Хозяйка «Ух ты, кухни!» предлагает так же обойтись и с огурцом. Но я все-таки нарубила его ножом на мелкие кубики. По мне, так он меньше жидкости отдает в салат. Я нарезала огурец со шкуркой, но если она грубая, то лучше срезать.

Все это надо смешать, посолить-поперчить. И заправить. Автор предлагает не майонезом, хотя можно, конечно, и им воспользоваться. Но если идти точно за рецептом, то надо взять сметану и добавить к ней готовой горчицы.

И оказалось, что это вкусно. Возможно, дело в заправке и в наличии огурца, которые не дают свекле с яичной стружкой быть пресной и нудной. И второе: яиц должно быть только немного меньше, чем свеклы. Примерно 2 к 3. Поэтому с автором я бы поспорила по поводу утверждения о диетичности этого блюда. Вполне себе сытно получается.

В комментариях к этому рецепту «Ух ты, кухни!» кто-то из посетителей написал, что кладет в такой салат огурец свежий, но добавляет маринованный красный лук. Можно и так попробовать.

Ингредиенты

Свекла запеченная - 200 г, яйца - 2 шт., огурец маринованный (средний), 1-1,5 ст. ложки сметаны, 1 ч. ложка горчицы.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ