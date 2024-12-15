Пацанские истории в кино Казахстана не теряют популярность, не только потому, что в соседнем государстве прогремел известный сериал. Романтизация бандитизма и ностальгия от выросших братанов в кино находится в самом расцвете. Об этом свидетельствует и новый фильм режиссера Санжара Омарова «2000-е. Стремяги». В этом же году у автора вышел фильм «Сакура. Иц май лайф».

Обложка фильма слишком драматичная и похожа на обложку предыдущего фильма режиссера

Возможно, тема «бригад», «бандитских городов» и в целом «лихих» 90-х становится заезженной. Уже когда вышел «Рэкетир» (2007 год), было понятно, что героизация братков близка далеко не всей аудитории. Однако криминал не покидает тренды, и, к сожалению, в кино отражается реальность, в которой мы живем: мошенники, рэкет, группировки и влияние тюремной маргинальной коммуникации.

Актер Ерболат Алкожа смотрится очень внушительно в амплуа авторитета

Фильм «2000-е. Стремяги» рассказывает о четырех друзьях, которые хотят вступить в ОПГ и заниматься «чем-то серьезным». Зритель мало что узнает о героях, кроме их прозвищ и ролевых моделей: Азик (ловелас), Кантосик (влюбленный), Том (честный) и Сэм (дерзкий). Несмотря на достаточный хронометраж, авторы так и не раскрыли персонажей. Их передвижения из одной локации в другую не двигают сюжет вперед. Закадровый текст объясняет, что происходит, потому что без него зритель просто запутается или уснет от скуки.

В фильме под жанром баевик крайне мало настоящего экшена

Притом что по сюжету фильм ползет очень медленно, качество съемки стоит отметить как высокое и даже завораживающее. Наивное настроение в начале фильма контрастирует с холодным цветокором. Подвижная, живая камера перемежается долгими методичными планами и джампкатом в стиле «новой французской волны». Хочется похвалить операторов и монтажеров за насыщенные и живые кадры, в которых персонажи воспринимаются как живые люди. Немного странные, в некоторой степени притягательные, но настоящие и вызывающие сочувствие. Атмосфера фильма дарит очень яркие чувства, хотя иногда приходится держать фокус, чтобы не выпасть из повествования, потому что авторы не совсем определились в интонациях.

Вот так выглядит мальчик, который хочет стать влиятельным бандитом

В стилистике и настроении сразу видны два влияния. С одной стороны, стоп-кадры, подписи, рваный монтаж и пацанская тема сразу напоминают фильмы Гая Ричи. С другой стороны, не обходится и без стремления к драматизации и пафосу. Тут вспоминаются и телевизионные сериалы, и эпичность Серджио Леоне. Возможно, авторы хотели показать контраст между ожиданием легкой жизни и суровой реальностью. В сцене, где юный Кантосик рассуждает, что его братья - это самое главное в жизни, разочарованный «авторитет» спрашивает, действительно ли он так думает. И авторы убедительно демонстрируют, как затягивает и уничтожает преступный мир молодых людей, но так и остается непонятным, как сами авторы относятся к этому.

Девушка в истории о пацанах не создает напряжения. С одной стороны - она чеховское ружье, с другой - бог из машины

Несмотря на то, что фильм не совсем справляется с формой и темпом, у него хорошо получается намекнуть на то, что лихие 90-е сменились в переходном этапе нулевых вовсе не на порядок и законность, как это должно было произойти в идеальном мире. В финальной сцене полицейский объясняет, что бандиты должны подчиняться тем, кто выше, потому что времена изменились. Порядка и безопасности не будет, будут новые «авторитеты», другая система преступности. Молодые же герои попадают в жернова карательных органов или в круговорот коррупционных отношений. Полиция представлена в фильме как еще одна голова гидры. Более четко проговаривать послание авторы не решились, ссылаясь, наверное, на то, что «все всё понимают».

Завод и распил на фоне взросления

Если в киргизском «Приговоре» зритель видит мотивацию в сюжете, поведении и словах, то в фильме «2000-е. Стремяги» есть только стремление, но не история в полной мере. Есть только наброски высказывания, но не четкая артикуляция. Последний кадр вообще может выбить из колеи. В трейлере говорится, что 2000-е - это время делать выбор, но на деле по сюжету фильма никто из персонажей активно не участвует в принятии решений, все только становятся пешками в большой игре теневых злодеев. К слову, скрытый протагонист в казахстанском кино встречается довольно часто. Авторы намекают, подталкивают, но не могут четко сформулировать и показать персонажа, из-за которого на экране происходит трагедия.

Из-за сбивающегося настроения фильма не все зрители в зале оценили сцену соблазнения

Двойное название фильма, с одной стороны, отсылает к тренду сопровождать основные заголовки поясняющими, а с другой - создает возможность в случае успеха продолжить историю героев, тем более что о них еще много чего можно рассказать. Остается только надеяться, что «стремяги» не будут выглядеть как ролевая модель для детей, а тонкий смелый намек может сформулироваться в четкое и безжалостное кинопослание.

Представитель власти в фильме показан как новая сила, с которой не смогут справиться братаны

Как бы не старались авторы, а ребят все равно жалко

Фото - кадры из фильма