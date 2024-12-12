Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная ответил на запрос "НГ" по поводу инцидента с автобусом № 10, который произошел 1 ноября 2024 года.



Напомним, что Инна КЛИМЕНКО ехала в автобусе на работу. Выходить нужно было на конечной остановке "Мостовой переход". Но водитель заявил, что дальше везти не будет, так как впереди, рядом с гостиницей "Остров", яма. И высадил пассажиров на остановке "Переезд".



6 ноября автобусы маршрута №10 уже ехали по яме / Фото из архива "НГ"

Тогда же заместитель директора ТОО "Компания STA" Юрий ПАНАСЕНКО подтвердил "НГ", что водитель действовал по поручению начальства:

- Во избежание повреждений автобуса мы не стали туда доезжать. Всех водителей предупредили. Кто последний проехал, выехали оттуда. Остальным сказали - разворачиваться здесь.

Могут ли перевозчики самовольно менять маршруты, установленные тендерными обязательствами? И если нет, какие меры применяют к ним в таких случаях?

- При отклонении от утверждённого маршрута движения непройденный отрезок маршрута не засчитывается при оплате субсидий, соответственно, перевозчик получил меньшую сумму субсидий, - ответил "НГ" и. о. заместителя руководителя ведомства Станислав ЛОБАНСКИЙ.

Вопрос, могут ли перевозчики самовольно изменять маршруты и как они должны согласовывать изменения с властями, отдел ЖКХ проигнорировал. Это повторный запрос от "НГ" по теме, и в первый раз мы также не получили всех ответов. Видимо, по настолько нерядовым ситуациям ведомство чёткого алгоритма не имеет.

- Так как изменение схемы было краткосрочным, то объявление в СМИ не подавалось, - сообщил Лобанский.

Открытой также остаётся вторая часть жалобы Инны Клименко - она недовольна не только эпизодичным укорачиванием маршрута, но и тем, что оплачивала проезд, не зная о том, что услугу получит не в полном объёме.

В ТОО "Компания STA" так объясняли, почему водитель не предупредил пассажиров:

- Иногда водитель едет, перед ним это всё происходит, и он не в курсе происходящего. На водителя в последнее время столько обязательств навешано. Дорожная и метеорологическая обстановка может поменяться в течение нескольких минут. Оповещение и предупреждение населения пассажиров лежит, в первую очередь, на службе IKomek, которая собирает жалобы.



