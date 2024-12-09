Мужчина выпал из окна пятиэтажного жилого дома в Костанае
Андрей СКИБА
Инцидент произошел сегодня около 12:00 возле дома № 16 по улице Майлина. О происшествии в редакцию "НГ" сообщили читатели.
На месте происшествия корреспондент "НГ" увидел автомобиль сотрудников полиции. Водитель пояснил, что следователь направился в первый подъезд дома для выяснения обстоятельств.
По словам водителя полицейского автомобиля, на место также приезжала скорая помощь, и тело забрали в морг. Мужчина выпал из окна с стороны улицы Пушкина. Причины смерти полиция еще выясняет.
Несколько жителей дома, с которыми мне удалось поговорить, как один сказали, что подробностей не знают и впервые слышат о случившемся.
В пресс-службе ДП Костанайской области "НГ" сообщили, что по факту обнаружения трупа полицией начато досудебное расследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото Андрея СКИБЫ
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