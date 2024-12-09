Инцидент произошел сегодня около 12:00 возле дома № 16 по улице Майлина. О происшествии в редакцию "НГ" сообщили читатели.





На месте происшествия корреспондент "НГ" увидел автомобиль сотрудников полиции. Водитель пояснил, что следователь направился в первый подъезд дома для выяснения обстоятельств.





По словам водителя полицейского автомобиля, на место также приезжала скорая помощь, и тело забрали в морг. Мужчина выпал из окна с стороны улицы Пушкина. Причины смерти полиция еще выясняет.



Несколько жителей дома, с которыми мне удалось поговорить, как один сказали, что подробностей не знают и впервые слышат о случившемся.



В пресс-службе ДП Костанайской области "НГ" сообщили, что по факту обнаружения трупа полицией начато досудебное расследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото Андрея СКИБЫ