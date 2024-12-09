Бюро национальной статистики опубликовало индексы цен и цены на рынке жилья в Казахстане в ноябре, передает Tengrinews.kz.

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Самые дорогие и доступные города для покупки жилья

На рынке первичного жилья самые высокие цены за квадратный метр в ноябре были зафиксированы в Астане (595 466 тенге), Алматы (582 036 тенге) и Шымкенте (437 827 тенге). Дешевле всего квадратный метр стоил в Актобе (281 553 тенге), Уральске (287 821 тенге) и Кокшетау (319 933 тенге).

На вторичном рынке самые дорогие квартиры продавались в Астане (632 176 тенге), Алматы (594 615 тенге) и Атырау (474 746 тенге). Доступное жилье можно найти в Актобе (304 181 тенге), Кызылорде (310 996 тенге) и Кокшетау (319 912 тенге).

Цены на аренду: лидеры и аутсайдеры

В Алматы арендное жилье обойдется дороже всего — 5 390 тенге за квадратный метр. В Астане и Караганде аренда стоит 4 673 и 4 234 тенге соответственно. Наиболее бюджетные предложения отмечены в Таразе (2 092 тенге), Актобе (2 357 тенге) и Кызылорде (2 455 тенге).

Почему цены такие разные?

По данным Бюро нацстатистики, выборка цен обеспечивает точное определение средних значений для всех типов жилья. Она учитывает региональные особенности и сохраняет стабильность в течение года.

"Выборка по каждому типу жилья обеспечивает количество ценовых котировок, позволяющее репрезентативно определить его среднюю цену. Число элементов в выборке в течение года остается постоянным в пределах каждого из типов жилья", - сообщили в Бюро.