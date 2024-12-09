По прогнозам синоптиков, во вторник, 10 декабря, на севере и востоке области днём ожидается снег, низовая метель, на востоке ночью и утром - туман. В среду, 11 декабря, на северной половине области снег с низовой метелью.

Фото Олега ПАКА



В Костанае во вторник переменная облачность без осадков, в среду снег, низовая метель.

- В ночь на вторник по области термометры покажут 13-18, на севере и востоке 23 градуса мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днем ожидаем -6...-11°С, на юге и востоке -14°С. В ночь на среду столбики термометров опустятся до -10...-15°С, днём -5...-10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -13...-15°С, днём -6...-8°С. В среду: ночью -11...-13°С, днём -5...-7°С.

В ближайшие двое суток ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с. Во вторник периодические усиления до 15-20 м/с прогнозируются на севере и востоке, в среду - на севере, востоке и юге области.