Двойной трагедией обернулась авария, произошедшая в районе городского автовокзала 6 декабря, передает ИА "Город". Водитель автобуса при повороте налево совершил наезд на женщину. Пешеход скончалась, накануне женщине исполнилось 60 лет.

За рулем маршрутного автобуса находился 62-летний мужчина, который после совершенного ДТП покончил жизнь самоубийством. Его тело обнаружили на следующий день после аварии.

Эту информацию подтвердили в полиции:

«7 декабря 2024 года в квартире было найдено тело 62-летнего мужчины, по предварительным данным совершившего аварию со смертельным исходом. Предполагается, что он совершил суицид через повешение. По факту самоубийства проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств дела».

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